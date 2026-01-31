為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    內政部解散5運作異常團體 涉發展組織「台灣新住民關懷總會」入列

    2026/01/31 06:50 記者李文馨／台北報導
    中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，認定她觸犯國安法，日前改判有期徒刑八年。（資料照）

    中配周滿芝被控接受中國資助在台灣發展組織，高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，認定她觸犯國安法，日前改判有期徒刑八年。（資料照）

    內政部合作及人民團體司指出，為落實政府對社會團體的輔導，近期發現辦理兩岸交流、新住民相關業務的社會團體有會務未正常運作的情形，經輔導限期改善仍未改善者，因此已核予5團體解散處分，包含台灣新住民關懷總會、台灣新住民關懷協會、台灣商業發展士林協進會、中華新住民交流協會、台灣陸配關懷聯誼促進會。

    內政部表示，社會團體定期申報會務及財務狀況是最基礎依法應遵守的事項，提醒民眾加入社會團體或參與團體辦理的各項活動，都應注意團體是否合法立案及其運作情形是否有違反各項法令規定。

    內政部提到，據台灣高等法院高雄分院判決指出，近期亦有社會團體理事長因接受中國資助並發展組織，意圖危害國家安全及社會安定，違反「國家安全法」經判處有期徒刑。提醒團體從事兩岸交流業務，應恪遵台灣地區與大陸地區人民關係條例、國家安全法及反滲透法等相關規定。

    「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝被控接受中國指示資助，在台介選發展組織，因違反國安法交由高雄高分檢偵辦起訴，高雄高分院去年3月認為罪證不足，判決無罪；但高等法院高雄分院更審審理後大逆轉，依據國安局的情資調查報告，認定她觸犯「國安法」，本月21日改判有期徒刑8年。仍可上訴。

