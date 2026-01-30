黨產條例修法通過 黃國昌10年前貼文曝光 吳思瑤批：恥度無下限之人

立法院院會30日政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第4條及第34條條文修正草案三讀後發言，國民黨立委游顥上台以太陽花運動對比救國團佔地，民進黨團立委對此感到不滿，藍綠立委一陣推擠騷動。（記者塗建榮攝）

藍白今聯手三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案。對此，民進黨立委吳思瑤引黃國昌2016年的貼文痛批，「2026的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」。

黃國昌在2016年7月15日發文指出，「做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈！經過今天，我確信，恥度無下限的中國國民黨沒有悔改可能，該做的事，就是徹底消滅它。躲了今天，躲不了下週。臨時會第一案：通過《不當黨產處理條例》」。

吳思瑤在臉書發文表示，「2016黃國昌說，『做這麼無恥的事，還嘻嘻哈哈！』2026的黃國昌，成了自己口中那個恥度無下限的人」。她解釋，藍白聯手通過黨產復辟條款了。表決前，國民黨一再拿著每個人都參加過救國團，來情勒整個社會！「確實，在一黨獨大的威權年代，救國團把黨國不分利用到極致，可以無所不在入侵校園、入侵每個年輕人的生活。透過青年活動，救國團真正的目的是替威權黨國進行政治洗腦，監控異議份子，大搞白色恐怖」。

吳思瑤指出，國民黨還扯救國團是公益團體。「誰說做公益，就可以讓違法變合法？讓國產變黨產，國庫通黨庫？」更扯的是，國民黨立委還扯318太陽花學運也佔領過議場，來合理化救國團也可以侵佔國產。讓她怒批，「這是什麼不倫不類的比喻？」

吳思瑤痛批，時至今日，救國團已經不反共了，但還是一樣搞特權，佔國產，搶民財。

「做公益，不是免死金牌，救國團，不是法外之地，台灣社會歡迎守法做公益的救國團，台灣國會拒絕拿公益當遮羞布的救國團。別忘了，除了救國團還有婦聯會，400億國產變回國民黨產，不公不義通通回來了」。

黃國昌在2016年的貼文遭吳思瑤打臉。（擷取自黃國昌臉書）

民進黨立委吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

