    首頁 > 政治

    台中蛋雞場瞞染禽流感 議員曝業者「這麼敢」原因

    2026/01/30 22:13 記者蘇孟娟／台中報導
    台中蛋雞場瞞染禽流感，市府完成該場雞隻撲殺。（圖：市府提供）

    台中蛋雞場瞞染禽流感，市府完成該場雞隻撲殺。（圖：市府提供）

    台中市豐康牧場染禽流感，中市多名議員質疑，從去年非洲豬瘟到今年禽流感，市府在疫情爆發前全「不知不覺」，今年另3個爆禽流感外縣市雞場均自主通報，僅台中市業者隱匿，暴露市府管理鬆散，以致業者敢於隱匿不報，盧市府不確實檢討，竟還帶風向「全國都有發生不只台中有」、「台中規模最小」，只顧洗白、撇清責任。

    台中市豐康牧場染禽流感，業者卻隱匿疫情、偷埋病死雞甚至持續出蛋。針對業者稱1月10日出現病死雞，市府卻到27日才管制並採樣送驗等質疑，市府僅指出，畜主未主動通報及未依規處置病死雞等，已依法重罰115萬。

    針對台中爆禽流感，台中市府稱是今年全國第4個發生禽流感的縣市，「最小規模禽流感，卻採最大規格防疫」；台中市議會民進團總召周永鴻指出，台中市接連爆發非洲豬瘟、禽流感，台中市長盧秀燕及盧團隊均祭「盧式回應三部曲」，均自稱媽媽、市民是家人，用情勒掩飾行政失職；自我標榜「全國最嚴、標準最高」，再拖別人下水「全國都有發生不只台中」，淡化自身監管不力的事實。

    議員謝家宜及黃守達也質疑，外縣市業者都能自主通報，惟獨台中業者每次都選擇隱匿；黃守達說，盧市府應思考為何台中市業者「風行草偃」隱匿疫情；謝家宜更說，曝露市府稽查管理鬆散，以致業者「敢」隱匿。

    議員陳淑華與陳雅惠則痛批，從非洲豬瘟到禽流感疫情，盧市府全都「不知不覺」，等有人檢舉通報才知情，顯示盧市府防疫嚴重失能，如今還稱台中疫情規模最小，面對疫情只顧先洗白、撇清責任；議員陳俞融說，接連兩個疫情，盧秀燕一再高調震怒、重罰，現在還轉移焦點，均掩蓋不了制度失靈的事實。

    熱門推播