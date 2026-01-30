為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藥事法修正三讀通過 強化缺藥預警應變

    2026/01/30 22:13 記者劉宛琳／台北報導
    為避免斷藥（輸液事件）情形再次發生，衛福部與朝野立委提案修法強化缺藥預警應變機制，立法院會今（30日）三讀通過「藥事法」及「藥害救濟法」修正案。（記者塗建榮攝）

    為避免斷藥（輸液事件）情形再次發生，衛福部與朝野立委提案修法強化缺藥預警應變機制，立法院會今（30日）三讀通過「藥事法」及「藥害救濟法」修正案。三讀條文明定「具有藥品許可證之藥」供應不足措施，並增加藥商罰則，藥商違反登錄作業、專案核准之申請條件、審查程序、審查基準等限制措施者，由中央衛生主管機關處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，並令其限期改善。

    衛福部報告指出，近年來，藥品供應因新興傳染病威脅、地緣政治風險及全球供應鏈中斷等因素而面臨嚴峻考驗，因此提案修法強化穩定藥品供應措施，掌握必要藥品供應情形，並完善我國專案核准藥品規範，增訂為因應重大影響公共衛生情事需要，亦得申請專案核准特定藥品製造或輸入。

    「藥事法」三讀條文明定，中央主管機關知悉「具有藥品許可證之藥」供應不足之措施，中央衛生主管機關得予登錄於公開網站，並得專案核准該藥品或其替代藥品之製造或輸入；並增訂「中央衛生主管機關為因應緊急或重大影響公共衛生事件，得就前項具有藥品許可證之藥品或專案核准製造、輸入之藥品，限制其供應之範圍、期間、數量、對象、方式或為其他限制措施」。

    「藥事法」三讀條文並新增罰則，藥商違反中央衛生主管機關依第二十七條之三第二項規定所為之限制措施（登錄作業、專案核准之申請條件、審查程序、審查基準等）者，由中央衛生主管機關處六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。

    另也通過附帶決議，本次修正條文所稱「緊急或重大影響公共衛生事件」，行政機關於後續訂定相關辦法時，宜參酌世界衛生組織「國際衛生條例」及其後續修正所揭示之公共衛生風險分級與評估原則。並請衛福部於後續訂定第二十七條之三相關辦法及配套措施時，整合食品藥物管理署、中央健康保險署及醫事司之權責，建立跨機關及跨利害關係人之溝通與討論平台，納入藥商、醫療院所等意見，共同研議必要藥品使用資訊之掌握方式與協作機制。

