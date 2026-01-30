為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    台中爆禽流感盧秀燕卻視察魚市場 議員批：政治秀轉移焦點

    2026/01/30 21:33 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕視察果菜市場。（記者廖耀東攝）

    台中市長盧秀燕視察果菜市場。（記者廖耀東攝）

    農曆春節將近，台中市長盧秀燕今天視察魚市場及果菜批發市場，禽流感疫情爆發，外界關注禽肉及蛋價波動，盧秀燕說，目前市面蛋價與禽肉價格均屬平穩，尚未因雞瘟事件出現明顯波動。不過，市議員陳雅惠今天走訪建國市場，有攤商反映，年節將至來客數卻少2到3成，禽流感讓民眾採買多了顧慮；市議周永鴻更批，台中爆發禽流感，盧秀燕卻跑去看魚市及果菜市場，喊蛋與禽肉價格平穩，根本「上演政治秀」轉移焦點。

    盧秀燕今天到台中魚市場及果菜批發市場，實地了解年貨供銷與市場整備情形，因禽流感疫情，蛋價及禽肉價格受矚目，她說，目前雞蛋每台斤約47元，價格相對穩定；禽肉每台斤約36.5元，雖略高2至3元，但屬於農曆年前後常見的正常浮動，現階段尚無顯示蛋價或禽肉價因雞瘟而受影響，市府將持續密切觀察後續市場變化。

    不過，市議員陳雅惠實際走訪建國市場，向攤商了解第一線狀況，多名攤商反映，雖未出現恐慌性拒買情形，但整體來客數較平日減少約2到3成，生意不如往常。部分業者也說，禽流感相關消息持續曝光，消費趨於保守，多少影響民眾採買意願。

    陳雅惠說，市府不能只對外宣稱「一切都很好」，而應正視基層實際感受，主動、清楚說明防疫流程與現況，避免資訊落差造成民眾疑慮，也讓基層攤商能安心做生意。

    市議會民進黨總召周永鴻說，台中爆禽流感外界都在質疑市府為何平日疏於訪查，導致業者能隱匿疫情長達17天，盧秀燕迴避回應關鍵問題，反而跑去視察「魚市場跟果菜市場」，然後強調禽肉及蛋價穩定，避重就輕更企圖以民生議題轉移焦點。

    周永鴻說，疫情才剛曝光，對市場的衝擊尚未完全發酵，現在宣稱價格穩定根本言之過早，促市府不要只顧安排視察市場的「政治秀」來挽救民意。

    熱門推播