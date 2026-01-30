為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首次預算會期未審總預算 賴清德嚴正呼籲：以國家為重、民生為念

    2026/01/30 21:18 記者蘇永耀／台北報導
    賴清德總統今晚在臉書發文批評在野黨，今天是史上第一次預算會期未審總預算，而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。圖為賴總統在警政署署務會議致詞。（記者廖振輝攝）

    賴清德總統今晚在臉書發文批評在野黨說，今天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

    賴清德首先說，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是我們海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

    他說，潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

    賴清德接著指出，今天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

    總統並再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算，支持我們的國軍、也支持我們的國家發展。

