童子瑋：若當基隆市長 三節敬老金3000元加碼變6000元

民進黨基隆市長參選人童子瑋再推出老人政見，若當選基隆市長，農曆春節、端午節、中秋節三節都能領6000元。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天（30日）於林泉里民會堂舉辦第二場「進步基隆-市民見面會」，瑋再次拋出新春賀年政見，他說，如果當選，未來不僅重陽敬老要加碼，包含農曆春節、端午節、中秋節，都要加倍發放，三節都加碼，從3000元變成6000元，一年可領18000元，還要放寬設籍日規定，給長輩過好年。

童子瑋回憶說，林泉里是很有人情味的地方，他記得，人生中第一次參選基隆市議員的首次掃街，也是在這裡開始他的從政旅途。今天最重要的事情，就是跟大家報告參選市長的規劃，回顧議員到議長的時期，他在地方鄉親的照顧跟提攜下，成長了很多，也學習了很多。

童子瑋指出，根據現在的「基隆市發放敬老三節慰問（助）金自治條例」，因為規定了最後設籍日的規定，導致有很多後續遷入戶籍的長輩，其實已經在基隆生活一段時間，卻無法跟其他長輩一起領到三節慰問金，他如果當選就會調整這項規定，讓大家都能公平請領。

童子瑋也說，上週他宣布重陽敬老金加倍後，引起地方很多很迴響，遇到市民也都跟他說，這是對長輩最敬重、最實際的政見，因此，他決定在農曆春節過年前，告訴長輩新春好消息。如果當選基隆市長，會把農曆春節、端午節、中秋節的三節敬老金一舉加倍，從3000元加碼到6000元，一年就是18000元，讓大家一整年都會發，讓基隆變成最會照顧長輩的城市。

童子瑋說，他選舉壓力最大的事情，並不是來自政治攻防，也不是來自競爭對手，而是來自所有看著他長大的鄉親長輩，因為所有人對他來說，都像是家人一樣，服務不周、照顧不好，都會讓他感到內疚，所以他也決定，有機會服務基隆，最重要的事情，就是照顧所有市民的生活，這也是他選擇當「生活市長」的原因。

