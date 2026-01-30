徐欣瑩怒嗆初選不公、陳見賢操縱 引「預告」退黨參選揣測

國民黨立委徐欣瑩今晚突向黨中央和新竹縣黨部發抗議聲明，引發外界她在「預告」將退黨。幕僚嚴正否認，強調只是在體制內抗議。（記者黃美珠攝）

爭取國民黨提名參選新竹縣長的立委徐欣瑩今晚無預警發聲明，針對中國國民黨中央及新竹縣黨部近期擬定的新竹縣長初選「73比」作業模式，跟對手、副縣長陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務的不公現狀嚴正抗議。聲明最後強調，「若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」、「若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！」引發外界揣測她是否在「預告退黨」？

記者向徐欣瑩查證，是否指「如果國民黨初選沒有用全民調，或停止初選改開放她和陳見賢同時用國民黨身分參選，她就將退黨？」幕僚黃瑄詠說，他們是在體制內的抗議，對於假設性問題不回答。陳見賢競辦發言人田芮熙則說，陳見賢會遵照國民黨初選機制，登記參選，爭取黨的提名。

請繼續往下閱讀...

徐欣瑩陣營說，徐欣瑩的民調始終領先，新竹縣長初選「七三比」（70％民調、30％黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，是踐踏黨內民主機制，也是公然羞辱新竹縣廣大民意。所以徐欣瑩宣示：若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，這次竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「3成黨員投票」。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。這種「7分明、3分暗」的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受！

她說，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一清五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

在各項客觀媒體民調中，她始終穩居領先地位。這份支持度，來自於縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

徐欣瑩最後向國民黨中央提出嚴肅呼籲：回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛。

徐欣瑩也感性表達：我的名譽，是新竹縣民給予的；我的權力，是選民賦予的。若體制內無法伸張正義，我將直接訴諸新竹縣民，參選到底，絕不退縮！這場仗，是新竹縣是非公理的保衛戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法