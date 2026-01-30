為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    漏網鏡頭》「2年條款」黃國昌忙拍畢業照 助理獻花被嫌太小

    2026/01/30 19:50 記者陳逸寬、塗建榮／台北報導
    黃國昌（右2）主動討要花束，直接對著助理們喊話「誰要獻給我？」黨團主任陳智菡與助理們連忙上前獻花。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌（右2）主動討要花束，直接對著助理們喊話「誰要獻給我？」黨團主任陳智菡與助理們連忙上前獻花。（記者陳逸寬攝）

    今（30日）立法院迎來本會期最後一次院會，同時也是黃國昌等6位民眾黨「兩年條款」立委的最後上班日，而陳昭姿、劉書彬2位立委雖不請辭，但仍一同參與「畢業」行程。

    上午，民眾黨團總召黃國昌率黨團7位白委召開「珍重再見後會有期！」記者會，6位「畢業生」加上2位「延畢」學姐一字排開，耗時一小時回顧2年來白營黨團的彪炳戰功。返回議場「上班」後，8名白委再度合體拍攝「畢業照」。

    下午，民眾黨團第三度集合在議場門口拍畢業照。黃國昌率先走出議場，一見到助理們準備的花束，攤手直呼「太小了吧」。他獨自站在C位，卻未見其他「畢業生」現身，隨即自嘲「怎麼好像感覺只有我要畢業」、「今天最大的新聞，唯一要離開的是黃國昌」，語氣中似乎流露出幾分無奈。

    待8位白委終於三度合體後，黃國昌以「畢業生代表」之姿率隊呼喊口號，並主動討要花束，直接對著助理們喊話「誰要獻給我？」黨團主任陳智菡與助理們連忙上前獻花，還親切詢問媒體是否要進行訪問，但現場未見回應，氣氛隨即歸於平靜，為這場溫馨的畢業歡送畫下句點。黃國昌也隨後將祝福的花束遞給陳智菡，8名白委一整天忙碌的「三拍畢業照」，至此圓滿落幕。

    黃國昌（中）主動討要花束，直接對著助理們喊話「誰要獻給我？」助理連忙上前獻花。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌（中）主動討要花束，直接對著助理們喊話「誰要獻給我？」助理連忙上前獻花。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌一見到助理們準備的花束，攤手直呼「太小了吧」。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌一見到助理們準備的花束，攤手直呼「太小了吧」。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌（右4）率7白委在議場外三拍畢業照，林國成（左3）拍到一半就轉身離開，「延畢」陳昭姿（左4）與劉書彬（右1）也一同參與「畢業照」，但未獲獻花。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌（右4）率7白委在議場外三拍畢業照，林國成（左3）拍到一半就轉身離開，「延畢」陳昭姿（左4）與劉書彬（右1）也一同參與「畢業照」，但未獲獻花。（記者陳逸寬攝）

    拍完畢業照後，黃國昌將祝福的花束遞給陳智菡。（記者陳逸寬攝）

    拍完畢業照後，黃國昌將祝福的花束遞給陳智菡。（記者陳逸寬攝）

    8名白委一整天忙碌的「三拍畢業照」，圓滿落幕。（記者陳逸寬攝）

    8名白委一整天忙碌的「三拍畢業照」，圓滿落幕。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨團上午召開「珍重再見後會有期！」記者會，8名白委一字排開，耗時一小時回顧2年來白營黨團的彪炳戰功。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨團上午召開「珍重再見後會有期！」記者會，8名白委一字排開，耗時一小時回顧2年來白營黨團的彪炳戰功。（記者陳逸寬攝）

    8白委返回議場「上班」後，二度合體拍攝畢業照。（記者塗建榮攝）

    8白委返回議場「上班」後，二度合體拍攝畢業照。（記者塗建榮攝）

    黃國昌等待白委集合期間，伸了兩次懶腰，並環顧立法院景色。（記者陳逸寬攝）

    黃國昌等待白委集合期間，伸了兩次懶腰，並環顧立法院景色。（記者陳逸寬攝）

