    政治

    國民黨修「黨產條例」 吳思瑤控王鴻薇推擠：跋扈囂張

    2026/01/30 20:12
    吳思瑤控王鴻薇衝到民進黨座位區嗆人，甚至推擠她。（記者塗建榮攝）

    立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，國民黨立委游顥以太陽花學運比喻救國團是「不倫不類的比喻」，而院會過程中，王鴻薇還衝到民進黨座位區嗆人，甚至推擠吳思瑤。

    吳思瑤在臉書發文表示，游顥為救國團侵佔國土、國產解套，竟胡扯「318太陽花不也佔領過立法院啊」。對此，吳思瑤怒批，「這是什麼不倫不類的比喻？！救國團41年成立，長達74年佔地為王掠奪國產，假公益真特權，把國家的通通變成國民黨。而太陽花學運抗議為期24天，退場之後，立法院還是國家的，並沒有成為學生的」。

    吳思瑤指出，「游顥發言太扯，而王鴻薇是惱羞成怒嗎？衝到民進黨座位區撒野嗆人」，影片中王鴻薇還推擠吳思瑤，再造謠吳思瑤推她。讓吳思瑤痛批，「國民黨的不公不義還是沒變！王鴻薇的跋扈囂張還是一樣！唯一改變的是，救國團從反共變成不反共了！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「果然是造謠薇，明明她推人家，居然能鬼扯說不要推她」、「國民黨真的一堆土匪，女土匪也是殺氣騰騰。只敢欺負台灣人，遇到中國人馬上縮起來」、「從頭都她紅薇自己撞人，故意製造假象說別人推」、「沒罷免這個人！讓她繼續囂張！還沒看清嗎？」、「真的像潑婦ㄧ樣 」、「這樣的人沒被罷免掉，真的沒有天理」。

    吳思瑤控訴王鴻薇在議場推她。（記者陳逸寬攝）

