台北燈節攜手泡泡瑪特挨批「文化統戰」 觀傳局回應了

台北燈節與泡泡瑪特合作，登上西門展區。（資料照）

台灣基進台北市黨部主委今天（30日）抨擊台北燈節與中國品牌「泡泡瑪特」合作是文化統戰。台北市觀光傳播局長余祥回應說，請有心人士別一邊抱泡泡瑪特角色「LABUBU」一邊大罵，且燈節IP都是正版授權，不像有心人士疑似使用盜版商品。國民黨內湖、南港區市議員擬參選人陳冠安則批評吳欣岱雙標，對民進黨用中製App剪國防影片、用中製無人機和行車紀錄器視而不見。

余祥說，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

她說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

陳冠安舉例，台南市府去年有巨型泡泡瑪特聖誕樹，難道是在幫中國品牌辦超級慶典？他質疑，民進黨政府採購中國製行車紀錄器、無人機用中製產品、國軍用中資App剪特戰影片，素材疑似全傳雲端，這些國安危機，吳欣岱通通視而不見，然後看到北市府和泡泡瑪特合作，反而大驚小怪？

他說，認同吳欣岱說北市府應創造「台北品牌」，但當行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴把101去台北化的時候，吳是不是又再度選擇性雙標？諷刺的是，吳欣岱現在渲染聲稱泡泡瑪特是中國透過可愛的公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心，自己就曾歡天喜地的和泡泡瑪特自拍合影發社群。

