為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台北燈節攜手泡泡瑪特挨批「文化統戰」 觀傳局回應了

    2026/01/30 19:08 記者甘孟霖、孫唯容／台北報導
    台北燈節與泡泡瑪特合作，登上西門展區。（資料照）

    台北燈節與泡泡瑪特合作，登上西門展區。（資料照）

    台灣基進台北市黨部主委今天（30日）抨擊台北燈節與中國品牌「泡泡瑪特」合作是文化統戰。台北市觀光傳播局長余祥回應說，請有心人士別一邊抱泡泡瑪特角色「LABUBU」一邊大罵，且燈節IP都是正版授權，不像有心人士疑似使用盜版商品。國民黨內湖、南港區市議員擬參選人陳冠安則批評吳欣岱雙標，對民進黨用中製App剪國防影片、用中製無人機和行車紀錄器視而不見。

    余祥說，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

    她說，今年台北燈節首度採取「雙IP、雙展區」策展概念，為全國首創，花博展區與變形金剛合作，西門展區則與泡泡瑪特合作，2個IP都是全球知名品牌，泡泡瑪特官方授權，由台灣團隊設計、製作，更將燈組融入台北意象，正是透過知名IP行銷台北、讓世界看到台北。請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。

    陳冠安舉例，台南市府去年有巨型泡泡瑪特聖誕樹，難道是在幫中國品牌辦超級慶典？他質疑，民進黨政府採購中國製行車紀錄器、無人機用中製產品、國軍用中資App剪特戰影片，素材疑似全傳雲端，這些國安危機，吳欣岱通通視而不見，然後看到北市府和泡泡瑪特合作，反而大驚小怪？

    他說，認同吳欣岱說北市府應創造「台北品牌」，但當行政院長卓榮泰、副總統蕭美琴把101去台北化的時候，吳是不是又再度選擇性雙標？諷刺的是，吳欣岱現在渲染聲稱泡泡瑪特是中國透過可愛的公仔，包裝中國的流行文化與意識形態，試圖軟化台灣年輕一代對中國的戒心，自己就曾歡天喜地的和泡泡瑪特自拍合影發社群。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播