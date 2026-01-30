為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡英文2028對決賴清德？ 黃暐瀚3點分析：不太可能

    2026/01/30 19:14 即時新聞／綜合報導
    有政治評論員爆料，2028年可能出現「蔡賴大戰2.0」。（資料照）

    前總統蔡英文近日頻頻引起討論，更有政治評論員爆料，說不定2028年蔡英文會出來跟賴清德初選，出現「蔡賴大戰2.0」。對此，資深媒體人黃暐瀚列3點分析表示，「不太可能會發生」。

    黃暐瀚在臉書發文表示，如果年底縣市長選舉民進黨成績不俗，賴主席不會卸任，不會發生連任總統被挑戰這件事。假設年底選舉大敗（台南高雄民進黨輸掉），那麼賴主席肯定下台，這時才有可能出現挑戰者。而這個挑戰者不會是蔡總統，而是能夠代表蔡總統的人（比如說陳其邁）。

    黃暐瀚指出，但以上所述三點狀況，很可能「全都不會發生」！「因為縣市長選舉綠營從五席起跳，只要我先前所提『五藍』（宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣）能有斬獲，賴主席就算勝利，何來主席下台？何來總統連任被挑戰？」

    他分析，去年大罷免大失敗之後，蔡英文總統主動發出他與賴清德總統在官邸的照片，這個舉動不是「送暖」，難道是「插刀」？「蔡賴或許不是『過命姐弟』，但硬要講成兩人已經「反目結仇、刀劍相向」，也太超過了一點」。因此，他不只認為「蔡英文挑戰賴清德」的狀況不存在；「賴清德2028被黨內挑戰」的狀況，也根本不太可能會發生。

