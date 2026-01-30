為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    「黨產條例」修法通過！沈伯洋痛心：2018至今努力灰飛煙滅

    2026/01/30 19:09 即時新聞／綜合報導
    立法院三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案，民進黨立委沈伯洋上台發言。（記者塗建榮攝）

    立法院會今天三讀通過「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第四條及第三十四條條文」修正案。立委沈伯洋表示，2018年楊偉中因意外離開不當黨產委員會，他接任楊偉中的位置，這也成為他第一份與政治有關的工作。沈伯洋沉痛表示：「2018到現在的努力，一個下午，灰飛煙滅。」

    沈伯洋今日在立院發言表示，他接任黨產會委員時，那時候國民黨良心還在，很多人認為黨產問題要處理，本來是個社會共識。沈伯洋痛批，他現場聽到立委張啓楷、游顥一直在提什麼「公益」，但救國團當時的工作，做的是對校園、異議分子的監控。沈伯洋越講越激憤，表示國民黨當時的目的，文件都寫得很清楚：防止陰謀分子爭取拉攏，多帶動學生社團減少不正當政治活動、不當言論，防範學生集結勢力反對國民黨，「這叫公益喔？」

    沈伯洋指出，當時救國團還跟教育部要場地，然後地改了名字就變成救國團的，「這就是不當黨產啊！這不就侵占國家的財產嗎？請問侵占國家財產應不應該拿回來？法院也判拿回來了，現在這個提案，就是他們又要把本來的民脂民膏，全部拿到國民黨的口袋裡，就只是為了你們接下來的選舉而已！」

    沈伯洋今日在立院慷慨激昂的演說，也被轉至Threads上引發討論，有網友表示，難得看到沈這麼生氣。而沈伯洋則在下方留言：「2018到現在的努力，一個下午，灰飛煙滅。」他說，大家已經儘量擋下2025爛法案了，「接下來這種法案，我認為在行政端必須要想辦法了。」

