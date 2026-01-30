張又俠早知會被抓？網瘋傳「給習近平的一封信」曝光

中共中央軍委副主席張又俠落馬。（歐新社）

中共中央軍委副主席張又俠落馬，近日，一封宣稱是「張又俠給習近平的信」在網路瘋傳，描述一名高級將領對現行路線的「政治遺囑」與「高層內鬥」內幕。網友多半疑信參半，不過有人指出，即便是假的，也一定是內部人員寫的，有些用字遣詞不是一般網友能寫出來的，說明還有好戲可看。

該封信在X平台海外中國推主間流傳，內容大意在於反對「個人集權」，批評習近平將「軍委主席負責制」演變成家長式的個人獨裁（家兵化），反對事無巨細的控管，主張應回歸集體領導與民主集中制。同時力主「避免戰爭」，直言反對武統台灣、南海衝突及與俄羅斯的深度綁定。信中引用劉亞洲的分析，警告對台動武將導致亡黨亡國，並強調軍隊應保家衛國而非發動戰爭。

此外，也揭露「高層內鬥」內幕，曝光三中全會期間，張、習兩人曾爆發激烈爭執，導致習近平氣急敗壞就醫，並提到「北戴河共識」曾約定習21大不再連任、適當分權，但後續因親信干政而失效。最後，張又俠自認必會被「羅織罪名」抓捕，以此信勸誡習近平「贏了要有風度、要有底線」，並提出下崗、不戰、親美、還權於民等四點期望。

爆料的X推主表示，提供密信的人士說，張又俠早意識到可能被捕，吩咐一旦被抓，就通過海外媒體公布，同時該信也已寄給了習辦與中紀委等相關部門，最重要的是，這封信裡披露了許多重要的內情，符合中共體制內邏輯，也與發生的各種現象相互印證。

該封信在X上引發熱議，有網友表示：「跟我對中共的理解如出一轍」、「若這是張又俠的親筆信，他就是一個愛自己羽毛的鳥」、「如果這封信是真的，那他是个好人，但太天真了」；但也有網友表示：「看了幾段就看不下去了，太假了」、「看了三分之一就知道是假的了」、「100%偽造的」。

不過也有網友說：「可以確定的是這肯定不是張又俠寫出來的，但是一定是內部人員寫的，有些用詞遣句不是網上那些草民能寫出來的。肯定是內部人員，也說明還有好戲」。

X上流傳的張又俠公開信如下：

張又俠公開信全文

我如果出事了，請將這封信公開。抓我肯定還會有更多的人一同被抓，並不是我們有什麼違紀違法的罪行，只有一個原因，就是我與習近平同志所理解的中央「軍委主席負責制」有不同的看法。

當然，還有對武統台灣、與俄羅斯的戰略合作、對快速提拔高級軍官也有重大分歧。這些分歧在黨內、軍內應該是正常現象，要通過科學與民主集中制的方式去對待與解決。現在看來，他用了特殊辦法來解決。

我想告訴近平同志，寫這封信的時候，我想起的是當年紫陽的那句話：我們老了無所謂了。我是有條件搞軍事政變的，但我堅決不搞，那動靜太大，一旦失控，國家就會內戰，遭殃的先是雙方無辜的戰士。而對我採取非常規手段，我也不會抵抗。是非公義，人心是桿秤，相信歷史也會寫明白的。

我內心很平靜，留下這些文字，也希望近平同志有所警醒。你贏了要有風度，也要有底線，不要把事情做的那樣絕，抬頭三尺有神明啊。我可以肯定的是，如果抓捕我，只會用政變的方式，三五個人密謀，不會經過黨中央政治局集體討論的，但卻會以中央的名義實施與公布。

誰違紀違法？89 年是鄧小平違紀違法，不是趙紫陽。但後來鄧小平畢竟在 92 年還是堅持了改革開放。這次如果抓了我，極大的可能，近平會把中國變成朝鮮，一心一意為了武統台灣，還會隨時用軍隊在國內搞戒嚴。我在想抓我之後會給一個什麼罪名呢？

第一條肯定會說我反對中央軍委主席負責制。大家想想，如果軍委主席真的對這麼多年來軍中腐敗負責的話，我會反對吧？我反對的是把軍委主席負責制變成家長制，管得太細太具體，每一件事上都認為自己是天才的專家、英明的統帥。毛澤東也沒有這麼管控過軍隊。

把人民的軍隊變成黨的軍隊也沒什麼，但變成了自己的家兵，這是最可怕的。火箭式提拔上來的人感恩戴德，沒有原則地宣誓效忠，讓軍隊創作習主席的好戰士，完全是文革那一套。關鍵是那個時代信息封閉，宣傳成功，現在資訊這樣發達，這麼宣傳都不可以有人真心把你當成偉大領袖崇拜，只會讓更多的人反感你。

網絡上也有視頻，大家都看到了，近平同志在會場出現時每一個人都要起立鼓掌，跟朝鮮金正恩一樣了。我在現場的表現大家也看見了，我內心反感，局促不安，這也屬於反對軍委主席負責制吧。

海外各種炒作，我與近平同志的內爭，軍情部門經常有信息整理給我看，我看了只是一笑置之。如果我被抓，問題出在我們自己的制度，制度不改，每一個人都可能成為下一個受害者。黨的領導不是黨的最高領導人事無巨細地控制一切，而是領導人民制定法則與戰略，然後每一個黨員都要遵守。

軍隊歸黨的領導也一樣，「軍委主席負責制」是集體領導下的軍委主席負責，只有在戰爭時期軍委首長才是三軍統帥。平時制定策略、分析時事、提拔用人，不能由軍委主席一個人說了算。習近平同志與我的分歧，恰恰發生在這些方面。

更為嚴重的是，我發現他一直在尋找機會，發自內心地想發動一場戰爭。他特別想親自指揮一場宏大的戰爭。在南中國海的衝突，特別是發生在中印邊境的戰爭，完全沒有必要。我是經歷過戰爭的人。領導人發動戰爭，讓無數的士兵們犧牲掉生命。過不了多久，兩國領導人又是親切握手，同志加兄弟。這不是英明的領導人會幹的事情。

當年與我一起戰鬥的士兵，還有軍官犧牲了，都埋在邊境當地，他們的父母兄弟想去看一眼都沒有路費。和平年代製造這樣的悲劇，是鄧小平的罪孽。沒多少人知道吧，鄧小平為了自己的權力高於一切人，82 年修改憲法，才搞了這麼個「軍委主席負責制」。毛澤東的時候是沒有這麼個制度的。

鄧小平從來不宣傳，他知道這種修憲就是為他個人集權搞的。當時軍委裏楊尚昆幾個人幫著搞成了，鄧小平修憲，習近平修憲，其實都是重要人物搞定的，全國人大不得不通過政治局定好的，誰不舉手抓誰。後來鄧小平能夠幹掉趙紫陽和胡耀邦同志，敢在長安街上開坦克開槍，對人民進行鎮壓，都是因為「中央軍委主席負責制」。這麼個制度給了他最高權力。

那麼回過頭來看，鄧小平造了這麼多的罪惡，這對鄧家人好嗎？對黨和國家、對人民好嗎？我勸近平同志其實是為了他與他家人好，畢竟我們是一個大院長大的兄弟，只有我能跟他說點真心話。打台灣與美國、日本接著打仗，不會像當年鄧小平打越南和鎮壓學生那麼簡單。他家人還有我們國家都會有無窮的災難，幾萬人、幾十萬名軍人犧牲，我是無法想象後果的。

這樣的戰爭打下去兵變了或者黨國被人民推翻了，會不會血腥清算這些發動戰爭的領導人？想想都可怕。軍隊是保衛國家和人民，而認為軍隊是用來打仗的，當然是嚴重的錯誤觀點。我在軍委，我還能勸勸他，或者說制約他不犯下嚴重錯誤。

一旦我被抓了，劉振立還有其他許多同志也會被抓，軍中都是他親自挑選的將官，我們的國家成為軍國或者隨時戒嚴搞得跟朝鮮一個樣，問題比文革還嚴重。說說我與近平同志的矛盾，三中全會前就有了。他突擊提拔那麼多的人，完全不顧軍隊的選擇規矩，引發大量官兵不滿。更嚴重的是，他們動用手中權力和老大的信任，在軍中形成團團夥夥，開始蒐集證據，要查處我。

我與近平在三中全會時發生了衝突，一是用人問題，二是要通過軍隊讓全國進入備戰狀態，要在俄羅斯打烏克蘭的時候，在這個時間窗口拿下台灣。我與劉振立同志不同意，張生民不說話。認為軍委應該講民主集中制，近平同志就說我違背中央軍委主席負責制。結果呢他氣急生病送到醫院，三中全會差點開不下去。

當然，這只有幾個人知道內情，常委們慌亂了，這才有元老們出來幫助協調。後來外網上出現北戴河共識，主要內容還是對的，一是近平同意 21 大不再連任，二是為了黨和國家安全穩定要適當分權，蔡奇負責黨務，李強負責國務院，我負責軍委，相當於常務領導人。後來成立中央決策協調機構，也是為了制約中央最高決策，不出現重大錯誤，這些大家通過新聞應該看得出來。

三中全會後，元老們更多的出來活動了，這背後是軍方力量在保持高層權力的平衡。後來問題出在哪裏呢，蔡奇與李強還有政治局常委，都是近平親自提拔的，都完全聽他一個人的指令，他們不依賴近平就沒有權威，所以他們更喜歡上面有一個人搞集權，出了事有上面老大頂著，國家與人民蒙受怎樣的災難也跟他們無關，他們在疫情期間就是這麼幹的。

而我又不能不聽黨中央，的各種活動，有些我婉拒，有些不得不配合，我都無力改變這樣的格局，退休老同志們更無奈，他們最終對我下手極有可能，但不會有元老支持抓我的。

如果我有罪錯的話，一是支持習近平修憲，沒有軍方作為背景支持，僅靠蔡奇動用黨政系統是辦不成的。近平因此走極端， 20 大現場把胡錦濤直接架出去了，讓我震驚。十八大時錦濤高風亮節，把權力都交給了近平，十年時間你就這樣對待前總書記？做人怎麼也得有點底線吧。原因大家都知道，就是錦濤與近平商定好的，讓春華進入政治局常委，做政協主席，結果呢，常委都沒有當成，政治局也沒有進。

二是我被動支持了近平對俄羅斯上不封頂的幫助，其實就是支持俄羅斯入侵烏克蘭，造成了整個歐洲與烏克蘭對我國的敵意。當時過高估計了俄國的實力，以為俄國閃電戰就會佔領烏克蘭，然後呢，他們就該支持我們解放台灣。結果呢，俄羅斯與烏克蘭都恨我們，年前我到俄羅斯高規格的接待，會談卻非常不友好。毫無意義的俄烏戰爭，同一個民族互相殘害。如果我們打台灣，同樣也是這樣的結局。

多說兩句，解放台灣，我本來也很想完成祖國統一大業。後來聽劉亞洲分析，嚇出一身冷汗，幾十萬軍人填到海裏，也靠近不了台灣島。戰爭開打，日本就會捲入，接著美國參戰，南中國沿海軍事設施與橋樑、油庫，都會在幾小時內被美日聯軍摧毀。我們也能摧毀台灣的一些建築，最後呢還得戰爭賠償，國家海外資產都會凍結，國將不國，亡黨亡國。

近平同志的問題出在身邊的一些馬屁精，把他忽悠成絕世偉人，台灣解放了就實現了中國夢，比毛澤東還偉大光榮。誰對近平說真話，誰就可能當面挨耳光。劉亞洲這樣說真話，有智慧的人只能待在牢裏，我可能也不例外。抓我之後肯定要羅織更多的罪名，叛國呀，腐敗呀，極有可能，因為總得找個罪名吧，讓全世界都知道我是漢奸、賣國賊，也是腐敗分子。

我都是中央軍委副主席了，安全退休，能夠有正國級待遇，我為什麼要背叛祖國、背叛黨。我與俄羅斯與美國的接觸都是維護國家利益，雙方交換信息也是授權範圍之內的。其實我與美國人交流時，美方故意洩露高級機密，譬如給我看我們的軍事機地的照片，核設施的布局圖，甚至黨和國家領導人的私人住處都極其詳細。他們的目的非常明顯，就是高科技每天都在空中盯著我們，什麼都知道，目的是讓我們不要發動戰爭啊，沒有勝算的可能。

至於腐敗之類的，從家中拉出一車子美元與人民幣，這可能嗎？他們可能會拍出這樣的視頻——從我家拉出什麼美元、人民幣，也會利用美國主流媒體數落我的各種罪行，這都是套路，大家不要當真。我與近平的矛盾早就公開化了，如果真有巨額財富，也早就銷毀了，這些身外之物，對我這樣年齡、這樣地位的人都是雲煙。如果在秦城養老或者被近平槍決了，就更不需要這些東西了。

對了，去年近平要看審判 38 軍前軍長徐勤先的視頻，我們調出來也看了，令我震撼。五個多小時，看過之後，我為這位忠義的將軍痛哭，一夜未眠。這份視頻軍中高級將軍們也看了，後來不知被誰傳到海外。不知近平看了徐勤先的視頻後作何感想，這樣忠於國家與人民的將軍，才是真正的軍人，寧願自己受屈辱，也不對人民開槍。

由此，我們要反思「中央軍委主席負責制」帶來的罪錯與惡果，如果都無原則，無人性的去聽從軍委主席的指令，最高權力不受制約，我們國家還會有更大的災難，我們黨、我們最高領袖，還有中央軍委主席，都會犯下嚴重的罪錯。如果要求軍人永遠效忠黨和領袖，不問對錯，只忠誠於中央軍委主席，我們還會犯下不可饒恕的罪行。

最後，我要對近平同志提出幾點期望： 一是二十一大召開時到站下崗，這是三中全會時你的承諾； 二是不要發動任何形式的戰爭，軍隊是用來保家衛國的； 三是尊重美國確立的國際秩序，永遠不要與美國為敵； 四是要真誠的改革開放，如果熱愛中國人民，就應該還權於民，兌現延安時期的民主憲政的承諾。

近平同志如果真的抓了我，希望各家媒體公開此信，我希望他也能看到這封信。以上內容為我的口述，由友人整理，我看過了並授權發布，沒有祕書參與。

張又俠

2025年12月

