    政治

    質疑台北燈節文化統戰 吳欣岱「同框LABUBU燦笑」挨批雙標

    2026/01/30 17:21 記者甘孟霖／台北報導
    國民黨中正、萬華區議員擬參選人郭音蘭秀出一張過去吳欣岱開心拿著泡泡瑪特角色「LABUBU」公仔的照片，批吳雙標，看什麼都覺得紅，才是對台灣的自卑。（擷取自臉書）

    台北燈節今年與中國IP「泡泡瑪特」合作，將於西門展區登場。不過台灣基進台北市內湖、南港區議員擬參選人吳欣岱批評，這是幫中國品牌辦展售會搞文化統戰，且也忽視台北市豐富的文化資源。對此，國民黨中正、萬華區議員擬參選人郭音蘭秀出一張過去吳欣岱開心拿著泡泡瑪特角色「LABUBU」公仔的照片，反批雙標，看什麼都覺得紅，才是對台灣的自卑。

    郭音蘭表示，過去吳欣岱開心抱著「LABUBU」公仔合照，如今卻把同樣品牌扣上政治紅帽，政客雙標令人大開眼界。她批，吳欣岱當時表現對流行文化的喜愛與認同，當北市府為促進觀光、行銷貓纜與國際接軌，選擇引進相同品牌時，吳欣岱卻突然改口稱其為「文化侵略」與「軟性統戰」，在綠營手中就是可愛潮流，在北市府手中就是毒藥？

    她反批，吳欣岱當時拍照行為，難道也是幫忙「文化輸出」？隨意抹紅的政治操作，只是在羞辱市民的智商。

    郭音蘭並點出，綠營執政的台南市政府去年才公開宣傳泡泡瑪特聖誕樹，吸引大量遊客，呼籲吳不要對綠營執政縣市裝聾作啞，卻對台北市的觀光努力百般刁難。

    郭音蘭強調，泡泡瑪特是全球性的流行文化符號，包含國際影星、歌手如 Blackpink、貝克漢等都是其愛好者。台北燈節引入國際熱門IP，不僅能帶來龐大觀光商機，在計畫中也同步納入許多台灣藝術家參與，目標是讓台灣本土藝術與國際市場接軌。

    郭音蘭說，心中只有政治算計，才會看什麼都是紅的，這種政治焦慮不僅否定了台北市推廣國際觀光的努力，更反映出對台灣文化主體性的極度自卑，北市作為國際大都市，需要的是和世界接軌的創意與格局，而非被意識形態綁架的鎖國心態。

