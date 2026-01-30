為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文稱「中國是親人 美國是恩人」 翁達瑞列4字圖表幫她醒腦

    2026/01/30 17:09 即時新聞／綜合報導
    翁達瑞以四字圖表解釋「恩、仇」與「親、遠」。（擷取自「翁達瑞」臉書）

    翁達瑞以四字圖表解釋「恩、仇」與「親、遠」。（擷取自「翁達瑞」臉書）

    中國國民黨主席鄭麗文日前宣稱「中國是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）以四字圖表解釋「恩、仇」與「親、遠」，並怒批，「要來幫鄭麗文醒腦」。

    翁達瑞在臉書發文表示，鄭麗文當選國民黨主席後，發言與中國同步調，明顯有反美的立場。但不知何故（也許受到警告），鄭麗文突然改變說詞，宣稱「美國是恩人，中國是親人，台灣可以兩邊都選」。而鄭麗文改口後也馬上被打臉，主要有兩點，一、「如果中國是親人，為何長期武力威脅台灣？」二、「美中對抗的形勢險峻，台灣真的可以兩邊選嗎？」

    翁達瑞指出，除了上述兩點邏輯漏洞，鄭麗文的發言還有更嚴重的認知問題，顯示她頭腦不清，或故意混淆視聽，怒批，「這篇貼文的目的就是要幫鄭麗文醒腦」。他說，鄭麗文的認知錯誤就是把兩個不相干的名詞當成對照的選擇。恩人與親人是兩個不同的概念，不能當成對照的選擇。若要選擇，恩人的對照是仇人；親人的對照是遠人。

    翁達瑞以圖表表示，把「恩、仇」與「親、遠」兩個對照選擇合在一起，就會產生四個組合，分別是「恩人/親人、仇人/親人、恩人/遠人、仇人/遠人」。

    他解釋，四者當中，最優的選擇是「恩人/親人」，但因為空白沒得選。次優的選擇是「恩人/遠人」，也就是美國。因為最優的選擇不存在，美國就成為首選；而仇人越遠越好，所以次劣的選擇就是「仇人/遠人」，但因為空白沒得選。最劣的選擇就是「仇人/親人」，也就是中國，千萬不能選。

    翁達瑞分析，鄭麗文把「恩人」與「親人」當成兩個對照的選擇，忽略了「恩、仇」與「親、遠」的選擇，於是得到美國與中國可以兩邊選的結論。根據完整的分析，鄭麗文應該有四個選擇組合，美國是次優的選擇，中國則是最劣的選擇。「如果鄭麗文頭腦清醒，她的選擇是『恩人/遠人』的美國，絕對不會是『仇人/親人』的中國」。

    翁達瑞痛批，不論鄭麗文是頭腦不清楚，或故意裝傻帶風向，都需要有人幫她醒腦。「希望看到這篇醒腦文之後，鄭麗文不要再『恩、仇』不分，把台灣送進火坑」。

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播