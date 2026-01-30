鄭麗文稱「中國是親人 美國是恩人」 翁達瑞列4字圖表幫她醒腦

翁達瑞以四字圖表解釋「恩、仇」與「親、遠」。（擷取自「翁達瑞」臉書）

中國國民黨主席鄭麗文日前宣稱「中國是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。對此，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）以四字圖表解釋「恩、仇」與「親、遠」，並怒批，「要來幫鄭麗文醒腦」。

翁達瑞在臉書發文表示，鄭麗文當選國民黨主席後，發言與中國同步調，明顯有反美的立場。但不知何故（也許受到警告），鄭麗文突然改變說詞，宣稱「美國是恩人，中國是親人，台灣可以兩邊都選」。而鄭麗文改口後也馬上被打臉，主要有兩點，一、「如果中國是親人，為何長期武力威脅台灣？」二、「美中對抗的形勢險峻，台灣真的可以兩邊選嗎？」

翁達瑞指出，除了上述兩點邏輯漏洞，鄭麗文的發言還有更嚴重的認知問題，顯示她頭腦不清，或故意混淆視聽，怒批，「這篇貼文的目的就是要幫鄭麗文醒腦」。他說，鄭麗文的認知錯誤就是把兩個不相干的名詞當成對照的選擇。恩人與親人是兩個不同的概念，不能當成對照的選擇。若要選擇，恩人的對照是仇人；親人的對照是遠人。

翁達瑞以圖表表示，把「恩、仇」與「親、遠」兩個對照選擇合在一起，就會產生四個組合，分別是「恩人/親人、仇人/親人、恩人/遠人、仇人/遠人」。

他解釋，四者當中，最優的選擇是「恩人/親人」，但因為空白沒得選。次優的選擇是「恩人/遠人」，也就是美國。因為最優的選擇不存在，美國就成為首選；而仇人越遠越好，所以次劣的選擇就是「仇人/遠人」，但因為空白沒得選。最劣的選擇就是「仇人/親人」，也就是中國，千萬不能選。

翁達瑞分析，鄭麗文把「恩人」與「親人」當成兩個對照的選擇，忽略了「恩、仇」與「親、遠」的選擇，於是得到美國與中國可以兩邊選的結論。根據完整的分析，鄭麗文應該有四個選擇組合，美國是次優的選擇，中國則是最劣的選擇。「如果鄭麗文頭腦清醒，她的選擇是『恩人/遠人』的美國，絕對不會是『仇人/親人』的中國」。

翁達瑞痛批，不論鄭麗文是頭腦不清楚，或故意裝傻帶風向，都需要有人幫她醒腦。「希望看到這篇醒腦文之後，鄭麗文不要再『恩、仇』不分，把台灣送進火坑」。

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

