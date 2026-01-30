藍白丟包政院軍購條例 賴中強：昌版國防法案「不要飯菜只要蔥」

經濟民主連合召集人賴中強批評，黃國昌過去立法習慣幫有意義的法案「加蔥」，現在這部攸關國家存亡的國防法案卻是「只要蔥，不要飯跟菜」。（經民連提供）

民眾黨團提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，金額上限僅4000億元且規定「一年一審」，內容支離破碎恐衝擊國防建軍備戰，今（30）日卻在藍白聯手下，搶先政院版順利一讀付委。對此，經濟民主連合召集人賴中強今受訪時痛批，黃國昌的版本只有國防部專業評估金額的3分之1，難道國防只需要做3分之1？根本是「無理取鬧」；他更批評，黃國昌過去立法習慣幫有意義的法案「加蔥」，現在這部攸關國家存亡的國防法案卻是「只要蔥，不要飯跟菜」。

無視專業評估 賴中強：僅做33%國防是無理取鬧

針對黃國昌在卸任立委當天強推民眾黨版草案，賴中強今天接受記者訪問指出，政院版是國防部經過嚴謹專業評估後提出的計畫，為期8年、總預算1.25兆元；反觀黃國昌的版本上限僅4000億元，這意味著黃國昌認為國防部打算做的事情，「只需要做3分之1、只需要做33%」。

賴中強批評，任何人都看得出來這是一個非專業、無理取鬧的提案，黃國昌從未向國人清楚說明，國防部提出的1.25兆計畫中，被他砍掉的那「3分之2」究竟哪個部分是不需要的？他也直言，黃國昌此舉純粹有兩個目的，「第一是作秀；第二是為他實質上在阻擋台灣的自我防衛，找一個卸責的理由」。

妄想當「國防大臣」？賴中強酸黃國昌：這道菜只要蔥

對於黃國昌身為立委卻主導大幅刪減並替代行政部門的預算案，被外界質疑是否意圖像內閣制的「國防大臣」般介入，甚至干預總統的三軍統帥權？賴中強表示，藍白陣營其實一直試圖讓立法權干預行政權，但預算法案理應由行政部門提出才是適當的。

賴中強更進一步以黃國昌著名的外號「國蔥」來形容此次荒謬行徑。賴中強說，以前大家笑黃國昌，是指他在一道有主食、有主菜的有意義法案裡，硬要「加一些蔥」刷存在感，那畢竟只是枝微末節；但今天這個國防法案，黃國昌的作法已經變成「他不要飯、他不要菜，他只要蔥」。

據了解，行政院提出分為8年期的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫」，內容涵蓋系統整合、後勤維保及彈藥庫存等延續性戰力，是國防部依據敵情威脅所做的完整規劃，其中所佔金額比例不高的指管整合C5ISR及AI輔助等系統，更是重中之重。然而，政院版草案在程序委員會及院會多次遭國民黨與民眾黨聯手阻擋，導致出現「專業版遭丟包、閹割版付委」的怪誕現象。隨著黃國昌今天結束立委任期，這部被形容為「只要蔥不要飯」的法案，恐將成為台灣國防安全的隱憂。

