    廢止憲訴法荒謬門檻公投連署未過門檻 民團籲續挺反選罷法修惡等案

    2026/01/30 16:37 記者黃子暘／新北報導
    「人民作主志工團」提出廢止憲訴法荒謬門檻法律複決公投（第9001號）等案，今天在新北市宣傳。（記者黃子暘攝

    為使憲法法庭正常運作、避免公職人員選舉罷免法修惡，「人民作主志工團」提出廢止憲訴法荒謬門檻法律複決公投（第9001號）等案，今（30）日在新北市宣傳。領銜人趙偉程指出，憲法法庭去年憲判字第1號判決後，中央選舉委員會應因9001已實現複決目的而予以停止，中選會未公布，志工團持續連署，截至今午共13萬2198人連署，未達二階連署門檻29萬3228人，團隊今日仍會完成送件，請大眾支持另外3案。

    人民作主志工團4個連署分別為廢止憲訴法荒謬門檻公投案、廢止罷免提議需附身分證影本公投案（​​第9002號）、廢止罷免連署需附身分證影本公投案（第9003號）、廢止罷免涉及偽造另科百萬罰金公投案（第9004號）；9001連署至今日截止，連署人數未達門檻，志工團仍預計今下午5點半送件。

    趙偉程說，9001案於去年2月提案，並於去年7月31日開始我國首件公投電子連署，盼保障自由民主憲政秩序；憲法法庭在去年12月19日做成去年度憲判字第1號判決，判定立法院2024年通過的憲訴法第30條第2項等違憲、即刻失效。

    志工團指出，憲法判決出爐後，連署熱度才逐漸消退，仍有13萬多位公民展現捍衛憲法法庭決心，感謝連署人、志工、協助設置連署點的店家與民代支持。

    志工團說，9002至9004號公投案連署至今年3月31日截止，盼大眾踴躍辦理自然人憑證響應連署，未來若立法院通過不設限的不在籍投票、離島建設條例、不當黨產條例排除救國團等嚴重影響國家或人民權利的法案，人民可憑此發動自救公投，也籲中選會加速行動自然人憑證的建置，降低技術門檻，自會提升人民參與公投及其他公共事務的意願。

    「人民作主志工團」提出廢止憲訴法荒謬門檻法律複決公投（第9001號）等案在新北市宣傳。（記者黃子暘攝）

    「人民作主志工團」提出廢止憲訴法荒謬門檻法律複決公投（第9001號）等案，到新北市宣傳。（記者黃子暘攝）

