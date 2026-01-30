為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    再爆藍中常委候選人鄧治平赴北京統戰場合 馬郁雯：陳玉珍傳簡訊幫他拉票

    2026/01/30 17:12 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委陳玉珍（左）。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委陳玉珍（左）。（記者塗建榮攝）

    民進黨台北市議員參選人馬郁雯日前指控，國民黨中常委候選人鄧治平發送超過選舉金額上限的牛肉乾與貢糖，涉嫌賄選，還是中國統戰部長期接觸對象。馬郁雯今天再爆料，去年10月17日鄧治平赴北京參加台灣光復八十周年書畫展舉辦開幕式，但陸委會曾發新聞稿，公開定調這類活動是「以消滅台灣主權及捏造台灣歸屬於中國的統戰活動」，政府也已明令禁止中央與地方公職人員參加，陳玉珍還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票，身段之低、口吻之親切，不僅留LINE，還歡迎大家到金門玩！

    馬郁雯在臉書PO文說，昨天爆料陳玉珍力挺的國民黨中常委候選人鄧治平長期與對岸統戰部接觸，很可能是國安破口，陳玉珍委員躲了一天，不敢回應此事，今天繼續爆料，是去年10月17日鄧治平赴北京參加台灣光復八十周年書畫展舉辦開幕式的新聞，中方出席的層級不低，包含國台辦副主任趙世通、北京市台辦主任霍光峰、中國書法家協會主席名譽主席蘇士澍出席，而中國舉辦此類紀念台灣光復節的活動，陸委會曾經發新聞稿，公開定調這類活動是「以消滅台灣主權及捏造台灣歸屬於中國的統戰活動」，且台灣政府也已經明令禁止中央與地方公職人員參加。

    馬郁雯指出，果不其然，蘇士澍主席在致詞時就有濃濃的統戰味，他強調，在推動兩岸關係和平發展，促進「祖國完全統一」的歷史進程中，文化的力量不可替代！面對這樣的統戰、消滅中華民國的言論，鄧治平不僅沒有出聲反對或起身離開，還全程正襟危坐聽訓，妥妥的統戰樣板、妥妥的國安破口。

    馬郁雯說，而陳玉珍對鄧治平的力挺，不僅有昨天爆料的送牛肉乾、貢糖，她獨家掌握，陳玉珍還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票，身段之低、口吻之親切，不僅留LINE，還歡迎大家到金門玩！

    馬郁雯直言，為什麼陳玉珍要力挺一個長期參與統戰活動的人進入國民黨決策核心擔任中常委？她呼籲國安單位要嚴加徹查！

    陳玉珍還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票。（擷取自臉書）

    陳玉珍還大量發送簡訊給黨代表幫鄧治平拉票。（擷取自臉書）

