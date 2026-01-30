為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張又俠「五毛」留言又捲土重來！ 王丹曝罕見情況背後實情

    2026/01/30 17:30 即時新聞／綜合報導
    中國國防部宣布中共中央軍委副主席張又俠落馬。（路透）

    中國國防部日前宣布中共中央軍委副主席張又俠涉「嚴重違紀違法」遭調查，外界解讀他已落馬被押，造成解放軍內部大混亂，近日各種謠言頻傳。不過，民運人士王丹表示，張又俠社群媒體下方消失的「五毛」留言又捲土重來，似乎顯示習近平已經「穩住了」。

    王丹昨日在臉書發文表示，張又俠剛出事的幾天，他的社媒發文下，通常每天一、兩百條的辱罵，造謠和抹黑的五毛留言，突然都消失不見了。王丹分析，這是很罕見的情況，這顯示出中國高層變動，大外宣部門和國安部門一時之間不知所措，暫停了五毛行動。

    不過，他表示，昨天早上他發現，那些千篇一律的五毛言論又捲土重來，重新覆蓋他的發文的留言中。「看來，習近平是穩住了。」

    張又俠出事後，中國內部各種傳聞不斷，傳出基層各大戰區官兵對此強烈不滿，中共中央軍委向下達的多項指令在基層遭到抵制，導致軍令空轉；習近平下手原因也眾說紛紜，還有外媒報導是因為張又俠洩露中國核武機密給美國。

    對此，中國軍方回應，要以官方發布的訊息為準，外界不要妄加揣測。不過，中國官方到目前都還未說明張又俠違紀違法的確切原因。

