    首頁 > 政治

    陳亞麟人在哪？ 四叉貓：民眾黨謝立功公司執行長

    2026/01/30 16:54 即時新聞／綜合報導
    四叉貓今日再度爆料指出，上週民眾黨謝立功開了一間公司叫做『勝奇略智庫』，謝立功擔任董事長，陳亞麟有上台自我介紹，目前陳亞麟擔任勝奇略智庫的執行長。（圖擷取自臉書）

    無黨籍屏東縣枋寮鄉前鄉長陳亞麟貪污案屏東地院判刑有期徒刑8年，褫奪公權5年，全案可上訴。網紅四叉貓稍早指出，陳亞麟2023年在民眾黨主席柯文哲競選總統期間，陪在柯文哲身邊整整一年。四叉貓今日再度爆料指出，上週（2026.1.15）民眾黨謝立功，開了一間公司叫做『勝奇略智庫』，謝立功擔任董事長，陳亞麟有上台自我介紹，目前陳亞麟擔任勝奇略智庫的執行長。

    四叉貓在臉書PO出照片，可以看到謝立功與陳亞麟在同一個空間，四叉貓在貼文中表示，貪汙犯陳亞麟現在躲在哪裡？上週（2026.1.15）民眾黨謝立功，開了一間公司叫做『勝奇略智庫』，謝立功擔任董事長。

    四叉貓直言，他很無聊看了簡報，這間公司是搞AI民調以及政治公關行銷，開幕茶會有影片，張亞中、蔡壁如、馮啟彥都在現場，陳亞麟有上台自我介紹，目前陳亞麟擔任勝奇略智庫的執行長。

