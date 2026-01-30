為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    國防特別條例被丟包 行政院：無視國防建軍真正需求

    2026/01/30 14:40 記者鍾麗華／台北報導
    行政院提出8年期上限1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」遭在野黨多次封殺，今在院會提案仍被否決，草案無法付委。（記者塗建榮攝）

    立法院院會今（30）日僅將民眾黨團版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入委員會審查，卻無視行政院早在去（2025）年11月27日送請立法院審議的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，對此，行政院發言人李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

    李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

    李慧芝強調，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

    李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

