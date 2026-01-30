黃國昌2/1卸任立委投入新北市長選舉 詹凌瑀：可以跟館長去中國直播帶貨

民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）。（資料照）

為落實「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委將在2月1日卸任。黃國昌今天說，卸任後除仍會到立法院開晨會、中央黨部工作外，還會投入新北市長選舉，2月1日將成立競總。對此，媒體人詹凌瑀表示，真心建議黃國昌，與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。

詹凌瑀在臉書PO文表示，終於不用在立法院看到咆哮影帝了，看到黃國昌終於要滾出立法院，心情只有一個字：爽。未來終於不用天天在國會殿堂看到他那種表演型人格的咆哮作秀，耳根子總算可以清靜一點。

詹凌瑀指出，看新聞說他卸任後很忙，洋洋灑灑列了五大工作，說要選新北市長、又要當直播主、還要重披律師袍。說實話，如果真的有心要選新北市長，光是跑基層、拜會地方仕紳、處理選務行程就已經忙翻天了，哪來的美國時間還能身兼多職？

詹凌瑀續指，所以說穿了，他喊選新北市長根本就是選假的，只是想拿來當作談判籌碼，亂一亂看能不能換到什麼政治利益而已。至於回去當律師？得了吧，大家都知道他的訴訟勝率低得可憐，這種戰績還好意思出來接案？

詹凌瑀直言，真心建議他，與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。

