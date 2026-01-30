為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌2/1卸任立委投入新北市長選舉 詹凌瑀：可以跟館長去中國直播帶貨

    2026/01/30 14:59 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）。（資料照）

    為落實「兩年條款」，民眾黨團總召黃國昌等6席不分區立委將在2月1日卸任。黃國昌今天說，卸任後除仍會到立法院開晨會、中央黨部工作外，還會投入新北市長選舉，2月1日將成立競總。對此，媒體人詹凌瑀表示，真心建議黃國昌，與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。

    詹凌瑀在臉書PO文表示，終於不用在立法院看到咆哮影帝了，看到黃國昌終於要滾出立法院，心情只有一個字：爽。未來終於不用天天在國會殿堂看到他那種表演型人格的咆哮作秀，耳根子總算可以清靜一點。

    詹凌瑀指出，看新聞說他卸任後很忙，洋洋灑灑列了五大工作，說要選新北市長、又要當直播主、還要重披律師袍。說實話，如果真的有心要選新北市長，光是跑基層、拜會地方仕紳、處理選務行程就已經忙翻天了，哪來的美國時間還能身兼多職？

    詹凌瑀續指，所以說穿了，他喊選新北市長根本就是選假的，只是想拿來當作談判籌碼，亂一亂看能不能換到什麼政治利益而已。至於回去當律師？得了吧，大家都知道他的訴訟勝率低得可憐，這種戰績還好意思出來接案？

    詹凌瑀直言，真心建議他，與其在那邊瞎忙，不如跟他的麻吉館長手牽手一起去中國做直播帶貨，憑他們的演技和咆哮功力，在那邊應該會更有市場，這才是最適合他的出路。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播