視導東部駐軍 賴總統盼朝野在國防議題上放下歧見

春節將至，總統賴清德今天上午視導東部地區陸海空駐軍。（中央社）

春節將至，總統賴清德今天上午視導東部地區陸海空駐軍，並致詞表示，政府會繼續用最大努力強化裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，也希望朝野政黨能在國防、國安議題放下歧見，為台灣子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源。

農曆春節將至，賴總統上午赴花蓮地區視導「空軍792旅第613營2連」、「海軍海鋒7中隊」及「陸軍花東防衛指揮部」，國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄等人陪同；由於國軍官兵去年也挺進花蓮光復救災，花防部特別設計「鏟子超人」臂章供所屬二戰區官配戴，從其他戰區前來支援救災的官兵，則配戴由國防部設計的橫式臂章。

值得注意的是，在中共海空軍頻繁於東部外海演訓之際，空軍613營的主戰裝備為國造天弓三型防空飛彈、海軍海鋒7中隊裝備為雄二、雄三反艦飛彈，陸軍花防部則作為第二作戰區的指揮中樞，負責統合花東地區戰力與地面守備任務。上述三者均是守護台灣東部「後背安全」的重要單位。

賴總統於花東防衛指揮部與官兵共進午餐，並致詞表示，農曆春節將至，很高興能來到花蓮與大家見面，他在稍早也分別前往海軍、空軍單位，感謝大家在過去一年，堅守崗位、全年無休保衛國家；而許多國軍弟兄姊妹在春節期間團聚時也須留守基地，全天候捍衛國土，他要跟大家說一聲辛苦了，也感謝大家。

賴總統指出，從去年到現在，花東防衛指揮部在「漢光演習」、「立即備戰操演」、「基地任務」及「光復救災」等各項演訓和勤務中，充分展現部隊優質的表現與勤訓成果，他要給予最大的肯定。

賴總統提到，中國在去年底進行環台軍演，第二作戰區迅速反應展現嚇阻力量，讓民眾能夠充分了解國軍官士兵的堅實戰力，更讓社會感到安心、放心，期望新的一年各位保持軍民一體、強化戰力的原則，與民間力量深化合作、提升全社會防衛韌性，共同守護國安。

賴總統說，他要期勉大家，持續秉持忠誠軍風，落實「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的精神，成為一支「有榮耀、有紀律、有戰力」的鋼鐵勁旅。

賴總統最後強調，政府會繼續用最大的努力，給國軍弟兄姊妹最大的支持，強化大家的裝備與環境，提升部隊戰力與士氣，讓大家無後顧之憂。也希望朝野政黨能在國防、國家安全議題上放下歧見，「為我們自己的子弟兵、為守護主權，爭取更多預算、投注更多資源」。

