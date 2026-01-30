為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    沈伯洋：預算至今都沒審 國民黨要表決紅媒、黨產、貪污無罪條款

    2026/01/30 14:41 即時新聞／綜合報導
    立法院長韓國瑜30日主持立法院會。（記者塗建榮攝）

    國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，藍白立委皆否認將助理費除罪化。對此，民進黨立委沈伯洋表示，預算會期最後一天，目前「完全沒審」預算（史上第一次），但是卻要表決紅媒條款、黨產條例、貪污無罪、並持續擋國防預算。

    沈伯洋在臉書PO文表示，國會速報：預算會期最後一天，目前「完全沒審」預算（史上第一次），但是卻要表決；是要表決什麼呢？目前國民黨議程：「1.紅媒條款：是的，就跟你想的一樣，護航紅媒回歸電視台。2.黨產條例：是的，跟你想的差不多，國民黨要拿回不當黨產，要拿來選舉了。以往國民黨從台灣人民身上搜刮的民脂民膏，本來國家討回去了，現在中國國民黨要全部拿回去。3.貪污無罪：是的，以後立法委員貪污助理費，會變成無罪；不只如此，國民黨還修法，把可以貪的金額加高。協商的時候，我請國民黨把「侵吞助理費是違法」寫在法條上，結果國民黨完全不理我。4.預算，包含國防預算，持續被擋。但藍白怕被罵，所以發明新招，直接抽一些可能會被罵的要直接通過，然而這實質上凍結了76%新興預算，比去年還誇張。5.住宅法，較無爭議」。

    沈伯洋直言，由於時間很緊，現在就看國民黨有沒有想要拼到晚上通過貪污無罪案。

