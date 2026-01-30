為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳智菡批晚上傳訊騷擾！李正皓PO紀錄酸：公主5點半就下班了

    2026/01/30 16:07 即時新聞／綜合報導
    李正皓曝光對話紀錄。（取自李正皓臉書）

    李正皓曝光對話紀錄。（取自李正皓臉書）

    民眾黨黨團主任陳智菡，日前在臉書發文抱怨「三立電視」《新台派上線》製作單位人員，在晚上傳訊息騷擾她，詢問她民眾黨對於媒體報導的回應，她痛批該節目製作單位「低級」，並喊：「不要再傳訊息騷擾我。」該節目主持人李正皓今日在臉書發文，曝光製作單位人員過去在下午傳訊息給陳智菡的截圖，狠酸：「其實陳智菡公主下午五點半就不回應了。」

    陳智菡24日在臉書發文，抱怨《新台派上線》製作單位每次都是等到錄影完，才傳一大堆其他媒體的報導來問她有沒有回應，「我不太了解這是什麼心態？假平衡嗎？」她痛批，「麻煩不要這麼低級。我長期未讀未回，你們就是不查證、不平衡報導、不在乎新聞倫理規範，為什麼不誠實的面對自己？」她也直接表示：「不要再傳訊息騷擾我。」

    李正皓今日在臉書發文表示，陳智菡上禮拜抱怨新台派上線製作單位太晚傳訊息給她，她不想回應。「其實陳智菡公主下午五點半就不回應了，五點半下班、月領二十萬，就問各位草民羨慕不羨慕？」李正皓也PO出節目製作單位人員與陳智菡訊息往來紀錄，只見一次是是下午5點31分，另外一次是下午6點19分傳送。

    貼文下方，網友紛紛留言：「高級上班族」、「好羨慕公主的薪水」、「下班就不說謊了，敬業」、「你怎麼會認為一個在找紅線的人有時間回應你呢」、「小草們應該很羨慕陳20吧」。

