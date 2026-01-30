海鯤號首次試潛成功 卓榮泰嗆藍白：只會提不倫不類的替代版

海鯤號昨首次試潛成功，卓榮泰嗆藍白只會提不倫不類的替代版。（記者黃佳琳攝）

國造潛艦原型艦海鯤號（舷號SS-711）昨完成50公尺首次「淺水潛航測試」，行政院長卓榮泰今指出，海鯤號已經如國民黨委員的預言「沉下去又浮上來」，但在野黨在野黨提出不倫不類、抄抄寫寫的替代版，但唯有通過政院完整的特別預算，才能籌組一支先進、精準，能夠稱得上新世代強而有力的戰鬥部隊。

卓榮泰今南下高雄參加「緝獲金昌隆貨輪走私毒品聯合記者會」暨春節前視導時指出，海鯤號昨成功完成測試後，他將要求台船所有工程師和同仁，繼續更嚴謹完成往後的測試，無論如何要讓這個劃時代的國艦國造計畫能順利完成，展現中華民國政府守衛海域疆土的決心。

卓榮泰認為，籌建安全的台灣之盾，更要用AI的科技，讓台灣的國防科技能跟得上世界，並透過採購先進的技術，帶領我國國防工業也能同步發展，但在野黨提出不倫不類、抄抄寫寫的替代版，但唯有通過政院完整的特別預算，才能籌組一支先進、精準，能夠稱得上新世代強而有力的戰鬥部隊，向全民承諾會達到這樣的目標。

