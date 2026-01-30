黃國昌「告別作」恐持續衝擊台灣國防！白版國防特別預算條例付委、政院版被丟包

行政院為因應嚴峻敵情威脅，經國防部嚴謹評估提出的8年期1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在藍白聯手下多次遭到封殺，至今無法付委。（記者塗建榮攝）

民眾黨立委黃國昌今（30）日迎來立委任期最後一天，然而其「告別作」卻將持續衝擊台灣國防。行政院為因應嚴峻敵情威脅，經國防部嚴謹評估提出的8年期1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，在藍白聯手下多次遭到封殺，至今無法付委。反觀由黃國昌主導、被外界質疑為「閹割版」的民眾黨團版草案，僅編列4000億元上限且採「一年一審」，今日卻先於政院版於院會一讀付委。對此，國防部此前早已示警，此舉無視軍購實務與戰略整體性，無異於「見樹不見林」，恐將嚴重遲滯國軍建軍備戰進度。

針對行政院版草案遭「丟包」，而民眾黨版草案強勢付委，國防部官員曾表示，建軍備戰是科學與專業的總和，而非數字喊價的菜市場。民眾黨團提出的版本將上限壓低至4000億元，並匡列M109A7自走砲（1267億）、海馬士多管火箭（1276億）、反甲無人機（347億）、標槍飛彈（118億）及拖式二B（111億）等5大項目，外加881億緊急採購，看似「省錢」，實則嚴重破壞國防預算的完整性與連續性，也欠缺對台美軍事合作的基本常識。

軍方先前早已明確示警，民眾黨版草案存在三大致命漏洞，第一，無視軍購長週期特性，一年一審如「斷手腳」。國防部多次強調，對美軍購多為跨年度連續預算，需簽訂發價書（LOA）保障交貨期程。若如民眾黨主張採取「一年一審」，美方將難以確認我方付款承諾，隨時可能面臨違約或遭取消訂單風險，這在國際軍售市場上不僅是外行，更是拿國家信譽開玩笑。

第二個嚴重漏洞則是「掛一漏萬」，窄化「不對稱戰力」定義，政院版1.25兆預算不僅包含飛彈載台，更涵蓋了至關重要的「擊殺鏈」系統整合、指管通情（C5ISR）、後勤維保及彈藥庫存。民眾黨版本僅列出幾項「明星武器」，卻砍掉了維持這些武器運作的「神經系統」與「後勤血脈」。軍方官員曾直言，只有發射車沒有足夠的彈藥、沒有雷達指引、沒有維修料件，這些武器買來也無用武之地。

第三，民眾黨團所提條例中，預算天花板無視通膨與戰略彈性，全球防衛成本因地緣政治升溫而不斷飆漲，硬性規定4000億元上限且不得排擠社福，等於將國防手腳綁死。若未來幾年敵情威脅持續升溫，國軍將受限於無法即時編列特別預算因應，這881億的所謂「緊急採購」將徒具形式。

國民黨團總召傅崐萁今天雖表示將提自家版本並要求賴清德總統赴立院報告，但實際上藍白兩黨透過程序手段，實質架空了行政院經由三軍統帥授權核定的專業國防方案。

黃國昌在卸任前夕強推此案，亦被綠營痛批是留給台灣的一顆「國安未爆彈」。中國對台軍事施壓日趨緊迫，捨棄經過專業評估驗證的1.25兆完整計畫，轉而擁抱一個缺乏戰略縱深、不僅金額亂砍且執行困難的4000億草案，未來的國防風險，恐將由全體台灣人民共同承擔。

