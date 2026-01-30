彰縣第7選區議員綠營初選 女戰將江熊一楓人在看守所勝出

彰化縣前議員江熊一楓贏得民進黨內初選提名。（資料照）

民進黨彰化縣第7選區（北斗區）縣議員初選民調今天（30）日公布，確定由現任議員李俊諭、前縣議員江熊一楓出線，政治新人陳似梅未獲提名。曾經締造3連霸紀錄的江熊一楓因捲入助理費案遭檢方調查，她矢口否認涉案，去年底羈押迄今，也成為彰化縣首例、人在看守所，照樣通過初選獲得提名。

民進黨彰化縣黨部對此表示，感謝所有參與初選的同志對民主制度的尊重與付出，一起團結攜手贏回彰化。

由於江熊一楓捲入助理費遭羈押迄今，這次初選都是由夫婿、前立委江昭儀代為辦理黨內登記，一度引發簽名字跡爭議，最受通過資格審查。江昭儀對此強調，絕對沒有貪污，司法會還給他們清白，也將參選到底。

而落敗陳似梅的丈夫黃盛祿曾任縣議員、溪州鄉長，對於初選落敗表示，祝福民進黨，至於會不會脫黨參選，則回應「還沒考慮」。

陳似梅團隊表示，這次初選共有3人登記要搶2席提名，針對江熊一楓登記資格引發的字跡爭議，已向彰化地檢署提出偽造文書告訴，並申請假處分，認為資格有爭議，不必急著民調，但最後黨部卻通過資格審查並排定電話民調時間，根本就是程序不正義。

由於黃盛祿2022年因爭取黨內提名失利而脫黨參選，造成北斗區李俊諭、江熊一楓、黃盛祿互打，最後江熊一楓與黃盛祿都雙雙落馬。這次，江熊一楓爭取到提名，黃盛祿改推妻子陳似梅仍提名未果，各界關切是否會脫黨參選，陳似梅團隊強調，還沒考慮。

李俊諭是北斗區的資深議員，先是締造5連霸紀錄，期間一度落敗中斷，在2022年又當選議員，這次尋求連任，連任成功將讓李俊諭邁向第7屆議員之路。

曾任彰化縣議員、溪州鄉長的黃盛祿（圖左），日前陪同妻子陳似梅去彰化地檢署按鈴申告。（陳似梅團隊提供）

彰化縣議員李俊諭如願取得民近黨提名。（取自李俊諭臉書）

