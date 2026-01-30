李貞秀尚未提交放棄國籍證明 本土社團：忠誠是憲政前提

台灣北社今天上午在立法院舉行「主權不能退讓，忠誠不能模糊：針對中配立委國籍爭議之公民社會說明」記者會。（記者陳逸寬攝）

民眾黨兩年條款期限將至，出生中國的中配李貞秀預計2月1日遞補民眾黨不分區立委，將成為政治史上首位中配立委。內政部、陸委會近日證實，尚未收到其「放棄中國國籍」的證明。台灣北社今天召開記者會表示，國籍不是行政細節，而是政治選擇；忠誠不是過渡狀態，而是憲政前提；台灣沒有必要、也不應該，為了任何政黨或任何政治人物，去鬆動這套得來不易、用來守護民主憲政的制度規範。

台灣北社今天上午在立法院舉行「主權不能退讓，忠誠不能模糊：針對中配立委國籍爭議之公民社會說明」記者會。

台灣北社社長、醫師羅浚晅表示，立法委員身處國家最高層級的政治決策核心，參與國防、外交、兩岸與國安相關法案的審議。若在國籍與政治忠誠上仍處於模糊狀態，不僅違背現行法制精神，更對台灣主權與民主制度構成實質風險。「國籍法」第20條寫得很清楚，沒有模糊空間，更不存在可以先上任、再觀望、再解釋的餘地。

「忠誠，是民主最基本的一堂課。」台灣北社秘書長、教師潘威佑說，在學校教孩子選班長，第一件事不是問他成績多好，而是問「你是不是願意為這個班負責？」如果一個人說：「我可能會為隔壁班做決定，你先讓我當看看。」這個班敢把權力交給他嗎？國籍與忠誠，在民主裡就是這個概念。

台灣北社法政經濟委員主委、律師戴家旭表示，「國籍法」要求對國家絕對忠誠，卻連是否已放棄中國籍都無法提出證明，卻要進入台灣的國會體系，就像前一段婚姻還沒結束，又要結婚一樣，根本違反忠誠義務。這樣的身分風險，社會能接受嗎？中國法律要求公民配合情報工作，一旦放任就職，等於讓「紅色木馬」進入國會。

台灣北社國際交流委員會副主委、教授鄭睦群說，他們明白李貞秀無法選擇原生國籍，也沒有否定這些年她在台灣社會的努力。但對於具有中國籍卻出任台灣的國會議員，那等同於對中華民國政府犯下重婚罪，也是對台灣人民的不忠誠。姑且不論中國最終是否接受她的放棄申請，但這卻是李貞秀最基本的表態。就像沒有人會接受即將跟自己步入禮堂的另一半，卻還有一段還沒結束的婚姻，在法律上更是不被允許。

台灣北社法政經濟委員會委員林秉豐表示，現在是2026年，距離中共可能武力犯台的2027年，僅僅只剩一年。在這個關鍵時刻，卻聽到關於李貞秀的國籍爭議，有人拿「技術困難」來搪塞，甚至情緒勒索說這樣是會「逼死人」。他認為，要求一位公職人員放棄敵國國籍，叫做「逼死人」？ 那讓一位在法律上仍然效忠於敵對勢力的人進入立法院，去國防預算、去看國家機密，萬一發生洩密，那時候被逼死、付出代價的只會是台灣人。

