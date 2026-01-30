海鯤不只浮起來還潛下去！徐巧芯喊「是好事」但不給錢慘被灌爆

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

國民黨立委徐巧芯先前被指控阻擋國艦國造，在議場對綠委叫囂「你們的海鯤號先浮起來就有錢了啦」。國造潛艦原型艦「海鯤號」29 日展開首次潛航測試，成功達成測試目標並平安返航，不只浮起來還潛下去。徐巧芯昨晚在臉書發文，雖稱讚「絕對是好事一件」，不過她表示，今天過後是不是就可以動支後續艦了？答案是「不行」。臉書文章發布後，目前已遭逾千則留言灌爆。

徐巧芯昨日在臉書發文表示，海鯤號下潛測試（50公尺）成功的訊息，應給予鼓勵，過去曾發生多不合理狀況，現在能夠走上正軌，絕對是好事一件。徐巧芯強調，去年1月她說海鯤號無法在2025年完成海試，當時被青鳥出征，但事實證明，她說的才是真的。只不過忠言逆耳，有些人聽不進去。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯表示，此並非海試完成，至少還要進行5次以上的測試，包含尚未進行的200公尺潛航以及戰術測試等，才有可能交艦。她說，有人可能會問，那今天過後是不是就可以動支後續艦了？答案是「不行」，因為國防部顧立雄部長公開的的承諾「沒有完成海試不會動支」。海上測試除了浮航，還有50公尺下潛的數次測試，最關鍵的是200公尺的下潛測試及戰鬥測試等，全部完成，才算「完成海試」。

貼文PO出後，下方立刻被網友留言灌爆：「擺明就是惡意阻擋」、「看起來你很不開心我就放心了」、「給錢就好，不要廢話那麼多」、「笑死，把自己擋預算當做預言成功？」、「不，你沒有真心祝福，不要騙自己了」。

還有網友質疑，文中完全沒提到她過去曾說的「浮起來就有錢」，留言表示：「妳的發文讓我感覺試潛成功妳很不高興，『浮起來就有錢了』這句是妳說的吧，現在又開始找理由要卡啦，不意外啦」、「浮起來了，900的臉腫了」、「浮起來了，經費勒？」目前貼文下方留言已經突破2000則。

