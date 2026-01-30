為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白提案先動支TPASS等38項新興計畫預算 黨團共識交協商

    2026/01/30 14:05 記者林欣漢／台北報導
    立法院會本會期將結束，30日民進黨團提案將總預算列入討論事項，但被藍白多數暴力再度封殺，民進黨團在議場高喊並高舉「要審總預算」手板表達不滿。（記者塗建榮攝）

    藍白今天在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支TPASS等38項新興計畫預算。院會處理時，按照黨團共識，協商之後再行處理。

    行政院在去年8月19日將今年度中央政府總預算案送到立法院，但受到在野持續阻擋，至今5個月未能付委審查，今日是最後一次立法院會，民進黨團提案將總預算列入討論事項，綠委們在議場高喊並高舉「要審總預算」手板，但藍白仍以人數優勢，贊成49人、反對60人，再度封殺總預算付委審查。

    藍白16日在立法院會提出115年總預算案新興計畫動支案，促請立法院同意動支38項新興計畫預算。國民黨團今日於院會開始前召開記者會表示，盼新興計畫動支案能在今日三讀通過，包括TPASS、生育補助、治水預算等，儘快通過急迫性的預算，以回應全國人民的期待。

    立法院會開會後，朝野黨團討論後獲得共識，關於115年總預算案新興計畫動支案，協商之後再行處理。

