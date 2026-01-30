為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    皮蛇痛起來要人命！林國漳提疫苗補助政策 65歲以上3000元

    2026/01/30 13:01 記者游明金／宜蘭報導
    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出皮蛇補助政策，弱勢全額，65歲以上長者每人3000元。（記者游明金攝）

    帶狀皰疹（俗稱皮蛇）是長者健康隱形殺手，根據統計，每3個人就有1人可能感染，痛起來簡直要人命，但疫苗施打費用不便宜；民進黨宜蘭縣長參選人林國漳提出「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後，中、低收入戶等弱勢族群全額補助，65歲以上長者每人補貼3000元。

    得過皮蛇的民眾都有共同經驗，那種如電擊、火燒般的劇痛，簡直是要人命，政府鼓勵長者與免疫力不好的民眾施打疫苗，但以目前須施打2劑疫苗的費用為例，約需1萬6000元並不便宜，往往造成家庭沉重的負擔，讓經濟弱勢族群與許多長者猶豫不前。

    林國漳今偕同民進黨縣議會黨團總召陳文昌、議員林佩螢、謝燦輝、吳宏謀、林麗，並邀請黃建財醫師發表「『蛇』麼都不怕」健康計畫，承諾當選後將編列專款補助帶狀皰疹疫苗，重點照顧經濟弱勢與高風險族群，讓宜蘭長輩不再因疫苗施打費昂貴而卻步。

    林國漳提出具體補貼方案，1、「弱勢族群百分百守護」，針對低收、中低收入戶及55歲以上原住民，縣府全額補助疫苗費用。2、65歲以上長者補貼，縣府定額補助3000元，精準保護最脆弱的長輩。

    林國漳說，國人感染帶狀皰疹機率超過30%，但目前接種率極低不到10%，他當選後，將設定「4年疫苗施打涵蓋率30%以上」為施政目標，這項計畫秉持「專業精算、精準照顧」精神，規劃在4年內投入1.56億元預算，預計為全縣3.16萬名長者提供疫苗補助。

    醫師黃建財指出，帶狀皰疹不是什麼大病，但痛起來真的要命，痛到都沒辦法工作，若侵犯中樞神經，甚至會影響眼睛造成失明，這項補助計畫非常貼近實際，解決長輩病痛很好的政策，醫界完全贊成。

    得過皮蛇的陳文昌、吳宏謀也現身說法，皮蛇是免疫力低引起的神經痛，會很癢很痛，痛得睡不著，身體也會有副作用，甚至就一蹶不振，真的很嚴重，提出補助政策是希望幫弱勢民眾解決問題。

