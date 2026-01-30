王世堅挺蔡其昌選總召「不會動不動對槓」 盼柯建銘退在最高點

民進黨立委王世堅表示，柯建銘貢獻民進黨30年，這時候退出爭取黨團總召，就退在最高點的時候，大家會尊敬他。（記者李文馨攝）

立法院民進黨團啟動黨團三長改選，曾任立法院副院長的新潮流系5屆立委蔡其昌昨宣布參選總召，被視為挑戰現任總召柯建銘的連任之路。民進黨立委王世堅表示，柯建銘貢獻民進黨30年，這時候退出爭取黨團總召，就退在最高點的時候，大家會尊敬他；若蔡其昌確定登記，「我舉雙手支持蔡其昌」，蔡的個性是講理的，身段也比較柔軟，不會每件事都要朝野對槓。

立法院第11屆第4會期即將落幕，下週起迎來第5會期。民進黨團日前發函給黨團成員，幹部登記截止時間為1月30日下午5時；據黨團組織規程規定，總召任期1年，連選得連任，黨團成員任立委達3屆以上者為當然候選人。

對於蔡其昌爭取總召，是否為總統賴清德授意？王世堅今天在立法院受訪說，他不知道蔡其昌登記是否是總統授權，但他確實是擔任總召非常好人選，蔡在立法院資歷豐富、在其他社團領導也非常成功，他個人認為，如果蔡其昌登記黨團總召，對國家來說「深慶得人」，登記一定選得上，會贏過柯建銘。

王世堅表示，不是說柯建銘不好，柯總召做很久，一直希望他能夠交棒，面對新的時局也要調整黨團作法、與時俱進，不應該固定就是要對抗，這是不對的；蔡其昌年輕，會有新的思維，他的反應很快，針對每次政策、朝野合作，他的做法跟看法會完全不一樣，希望柯總召可以交棒。

王世堅指出，柯建銘貢獻民進黨30年，上上下下都感謝他，這時候退出爭取黨團總召，正是時候，就退在最高點的時候，大家都會尊敬他，這是對的，如果蔡其昌確定登記，相信他會勝出，「我舉雙手支持蔡其昌。」

至於此次總召選舉是否代表賴系、非賴系之爭？王世堅認為，這不以賴系、非賴系來看，至少他是堅系，不以此考量，民進黨內有派系，但執政黨的決策會影響國家，不會用派系來看，新潮流是最大派系沒錯，也有很多好的人才，每個派系、每個黨都有好人才。

媒體追問，如果未來由蔡其昌擔任總召，朝野是否仍會鬥爭？王世堅說，他認為朝野會更和諧，蔡其昌個性是講理的，不會不假思索每件事都要朝野對槓，談不好還可以用時間磨合，相信蔡其昌的領導下，黨對黨之間的磨合方式會有改變，不會動不動就在檯面對立，蔡其昌身段比較柔軟，也年輕，想法能與時俱進。

