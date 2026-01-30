藍白否認推助理費除罪化 莊瑞雄：搶救囚犯不成扮聖誕老人發糖

民進黨立委莊瑞雄。（資料照）

國民黨立委牛煦庭提出「立法院組織法修正草案」，將公費助理工資納入立委補助費用，藍白立委皆否認將助理費除罪化。對此，民進黨立委莊瑞雄今（30日）痛批，草案將助理補助費用轉為立委薪資，不僅顛覆最高法院見解，更是替詐領助理費去刑罰化，藍白本來要到監獄把犯人救出來，搶救不成才換上聖誕老公公服裝、聲稱是來發糖果。

今天立法院會是本會期最後一次院會。立法院長韓國瑜就立委牛煦庭等人擬具的「立法院組織法第32條、第33條及第35條條文修正草案」召集朝野黨團協商。牛煦庭在會中重申，該草案旨在將助理補助費法制化，並設有「日出條款」於下屆實施，是為了提升基層政治工作者待遇，絕非外界所指的「去刑罰化」或「立委自肥」。民眾黨立委張啓楷亦表態支持，認為該案是強化公費助理的福利，民眾黨團建議刪除金額高達上億元的結婚、生育，喪葬及子女教育等相關補助項目。



針對在野黨主張，莊瑞雄直言，該案是逕付二讀且沒那麼崇高，例如草案第二項將款項定性為立法委員的補助費用，將直接顛覆最高法院認定助理補助費「非屬議員實質薪資」的看法。其修法本意是要到監獄把犯人搶救出來，搶救不成後才換上聖誕老公公服裝，聲稱是來發糖果。

莊瑞雄進一步質疑，若將該費用定性為立法委員的實質薪資，屆時將出現「哪有貪污我自己的錢的問題」，進而達到實質上的去刑罰化。他強調，若真要增加助理福利，各黨派都會支持，但不應透過這種方式偷渡，「明明要幹邪惡的事情，然後在那邊包裝得很漂亮。」

沈伯洋則說明，「去刑罰化」與「不去刑罰化」取決於犯罪構成要件，「貪污治罪條例」第5條的第1項第2款明定「利用職務上之機會，以詐術使人將本人或第三人之物交付」，過去詐領助理費之所以構成犯罪，是因為該筆款項被認定為國家財產。

沈伯洋提醒，若修法將助理費定義為「立法委員自己的錢」，將導致行為不符合貪污罪的構成要件，這正是立法院對於新竹市長高虹安案提出的意見，如今直接將其明文化。若藍白兩黨真認為沒有去刑罰化，應直接在條文中寫明「冒領」、「虛報人頭」等情事仍須回歸「貪污治罪條例」處理。

朝野立委歷經約15分鐘激辯，韓國瑜最終宣告．朝野各黨團沒有辦法達成共識，各黨團繼續溝通；今天院會議程草案尚未確認，請各黨團幹部現在到議場後方主席休息室，進行相關議程溝通和確認。

