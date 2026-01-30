新竹市府公布交通處、養護工程處長任命案

竹市養護工程處處長由議會議事組主任李吳喜陞任。（市府提供）

新竹市政府今公布交通處及養護工程處新任首長人事案，交通處處長由具備交通與城市治理實務經驗的林正光參議調任；養護工程處處長則由擁有工程與地政雙專業背景的市議會議事組主任李吳喜陞任。

市府表示，林正光是海洋大學航運管理學系及中華大學運輸科技與物流管理學系碩士，具備完整交通專業訓練。曾任市府交通處科長、城市行銷處處長及參議，並參與YouBike、公共運輸、轉運站、自行車道、17公里海岸線及新竹公園再生等多項重大建設計畫，對新竹交通環境與運輸政策推動實務相當熟稔。未來將以「交通暢行、智慧治理、宜居永續」為目標，持續提升城市交通服務品質與用路安全。

市府指出，李吳喜具備土木工程、都市計畫及事業經營管理等完整學歷背景，是台灣大學事業經營系碩士、中華大學建築與都市計畫學系碩士，歷任新竹市議會議事組主任、東區及北區區長，以及地政處副處長，行政歷練橫跨基層、府會與專業機關，並曾榮獲內政部地政貢獻獎及模範公務人員肯定，兼具工程專業、地政法規素養與跨單位協調能力，未來將有效提升道路、公共設施及公共空間養護品質，確保工程推動更為順暢。

竹市交通處處長由參議林正光調任。（市府提供）

