民團立院外馬拉松式抗議 批藍白闖關三大惡法護中天、婦聯、顏寬恒

台灣公民陣線與台灣經濟民主連合等民團30日集結立法院外，抗議藍白要在會期最後一天強行通過三大惡法，為中天、婦聯會、救國團、顏寬恒等特權解套。左起經民連新聞部主任林芯羽、召集人賴中強，台灣基進黨主席王興煥，台灣公民陣線執委羅宜。（記者陳逸寬攝）

立法院第11屆第4會期今（30）日進入最後一天，針對國民黨、民眾黨計畫聯手透過臨時變更議程強行闖關「衛星廣播電視法」、「立法院組織法」及「黨產條例」等修正案，台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等公民團體今天上午於立法院群賢樓外發起馬拉松式抗議，嚴厲譴責藍白兩黨企圖為救國團、婦聯會、中天電視台及涉貪立委顏寬恒量身打造「解套條款」。民團怒轟，立院延宕審查總預算，卻急於通過「三大惡法」，已徹底墮落為違法特權者的「解套院」與不顧國計民生的「瀆職院」。

經民連智庫召集人賴中強律師指出，自2024年2月「傅黃體制」主導國會以來，第一年的目標是國會濫權與癱瘓政府，到了第二年尾聲，更演變為捍衛極少數特權階級的違法利益。

賴中強質疑，若非黨國特權，救國團豈能以每坪每月3.5元的賤價承租國家土地長達43年；若非紅頂貴族，中天電視台豈能在假處分遭法院裁定駁回後，還能拜託立委修法強行上架。他痛批，現在的立法院已成為司法敗訴者的避風港，傅黃兩人的領導讓國會尊嚴蕩然無存。

公民監督國會聯盟執行長張宏林說，選民原本期待國會三黨不過半能出現說公道的第三者，沒想到現在的第三勢力反而與國民黨狼狽為奸，淪為台灣亂源。他批評，藍白兩黨目前的修法特徵是在國家法規中植入「病毒」，包含中共病毒、黑金病毒與特權病毒，試圖讓原本犯罪的行為在未來「黑的說成白的」。

針對今年度總預算延宕，張宏林更怒轟，現已是一月底，立法院竟連一塊錢預算都還沒開始審，卻妄想取代行政院自行提預算，這種毀憲亂政的行徑是在惡整台灣的民主體制，呼籲中間選民必須看清誰才是真正在癱瘓國家。

經民連新聞部主任林芯羽則詳述強行闖關的三大爭議法案，指出「衛廣法」修正案是在踐踏司法權，企圖由韓國瑜院長的議事槌核發法院不准許的「假處分」；「立法院組織法」修正案則將助理薪資重新定義為對立委的「個人補助」，明顯是為顏寬恒詐領助理費案脫罪；至於「黨產條例」修正，則是無視台北高等法院已確認婦聯會為附隨組織的判決，公然沒收轉型正義成果。

台灣基進黨主席王興煥則說，台灣目前的政治僵局並非執政黨多數或少數的問題，而是國會多數黨「不忠於台灣」，選擇性地消極延宕預算、積極為特權開後門。他強調，台灣需要本土且進步的第三勢力新選擇來淘汰現有的親中勢力。

民團強調，今天將於立院外監看議事直到深夜，並於下午舉行多場記者會，為這段「政客醜陋的歷史」留下見證，呼籲社會各界共同關注、捍衛民主憲政秩序。

