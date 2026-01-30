為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    談陳菊近況 陳其邁比雙拳：很好、元氣滿滿

    2026/01/30 11:39 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（中）出席「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」活動。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（中）出席「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」活動。（記者葛祐豪攝）

    監察院長陳菊因健康因素請假逾1年，前天（28日）請辭獲准；高雄市長陳其邁今（30日）被問到陳菊的近況時，比出雙拳說「很好，元氣滿滿!」

    陳其邁今天上午前往陽明交大高雄校區，出席「日台合作防災論壇 in 台灣高雄 2026」活動，此次論壇邀請高雄市、台南市、熊本市、仙台市及產學界代表，進行專題和防災實務經驗交流。

    陳其邁致詞時強調，強調隨著極端氣候、地震與複合式災害的頻率不斷升高，打造高韌性社會成為亞太區域共同面臨的挑戰，防災已不再只是政府職責，而需結合科學、產業與都市治理的整體戰略，希望這項論壇往後能定期舉辦。

    陳其邁結束活動離去時，媒體堵訪他詢問「馬國女大生判決逆轉」的看法，陳其邁僅表示「要追蹤一下，我來了解一下!」

    媒體接著詢問陳菊的近況，陳其邁強調「愈來愈好，希望院長早日恢復健康」， 並比出雙拳說「很好，元氣滿滿!」媒體追問「最近有看望陳菊嗎?」 陳其邁僅揮手說「謝謝!」

    被問到陳菊的近況時，陳其邁比出雙拳說「很好，元氣滿滿!」（記者葛祐豪攝）

    被問到陳菊的近況時，陳其邁比出雙拳說「很好，元氣滿滿!」（記者葛祐豪攝）

