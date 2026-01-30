為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳亞麟貪污案屏東地院判刑8年 四叉貓：2023跟在柯文哲一整年......

    2026/01/30 14:15 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓表示，陳亞麟一直都在柯文哲身邊，當初自己一直嘲笑柯文哲身旁跟了貪汙犯，民眾黨有人檢舉陳亞麟，沒想到內部檢舉的結果是：「陳亞麟沒有加入民眾黨，所以中評會無法處理」。（圖擷取自 臉書）

    屏東縣枋寮鄉無黨籍前鄉長陳亞麟2018年擔任鄉長後涉嫌透過私人特助與廠商圍標工程收受回扣，並且利用公務車到高雄看診、購物、飲宴，屏東地方法院判處陳亞麟有期徒刑8年，褫奪公權5年，全案可上訴。對此，網紅四叉貓表示，陳亞麟一直都在柯文哲身邊，當初自己一直嘲笑柯文哲身旁跟了貪汙犯，民眾黨有人檢舉陳亞麟，沒想到內部檢舉的結果是：「陳亞麟沒有加入民眾黨，所以中評會無法處理」

    四叉貓在臉書PO文表示，陳亞麟當過民進黨議員的助理，也當過時代力量地方黨部執行長，他曾在兩黨之間游移，最後選擇用無黨籍參選枋寮鄉長，黃國昌當年去屏東半夜在養雞場開直播，以及柯文哲當年錢櫃大火時跑去屏東造勢，都是跟陳亞麟有關。

    四叉貓指出，2022年陳亞麟身為枋寮鄉長被屏東地檢署起訴四條貪污罪，民進黨火速開除陳亞麟黨籍，結果被柯文哲撿回去用，（註：陳亞麟雖然後來穿時力背心，但其實沒有跳時力黨籍，就是個包牌仔）柯文哲把陳亞麟放在黨中央掛個頭銜「社會力主任」，2023年的總統大選期間，整整一年柯文哲的新聞畫面身邊都有陳亞麟。

    四叉貓續指，不管是搭車繞境吃尾牙開直播辦造勢，那時沒事就發文嘲諷柯文哲身邊跟著一個貪污犯，其實民眾黨內有些人臉皮比較薄，被嘲笑久了會不好意思，黨內有人檢舉陳亞麟，結果內部檢舉的結果是：「陳亞麟沒有加入民眾黨，所以中評會無法處理」哈哈哈哈哈哈哈笑死！貪汙犯在黨中央掛個主任頭銜，最好沒辦法處理啦，能不能處理只不過是黨主席的一句話罷了，柯文哲就是喜歡貪汙犯，柯文哲就是在請益貪污手法啦！

    四叉貓直言，前天（1/28）陳亞麟貪污一審宣判，有期徒刑8年，犯罪所得150萬沒收，下一個就是柯文哲，可喜可賀。

