國民黨曬放大版協商結論！一處大出包網友酸爆：P圖功力幼稚園

網友指出，民眾黨、國民黨的圖章，看起來根本就是圖檔直接剪下貼上，酸爆「P圖功力有夠差」。（記者林欣漢攝）

國民黨立院黨團今（30）日舉行記者會，公布立院朝野協商結論。不過，政治工作者周軒在臉書發文指出，協商時間寫的是上午10時30分，但他發文當下才10時左右。他將相關照片PO出後引發討論，更有網友發現文件中，文件上，國民黨、民眾黨團的圖章看起來根本就是拿圖檔直接複製貼上，不少網友諷刺：「美編功力有夠差」、「P圖功力是幼稚園的嗎？」

國民黨團總召傅崐萁今日上午率黨籍立委召開記者會說明總預算案，並出示一張放大版的「立院朝野黨團協商結論」。可見其中協商主題為「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，協商結論則是同意准予動支，以利國計民生。

不過，政治工作者周軒上午10時許在臉書發文指出，他發文當下才早上10點，國民黨黨團剛剛開記者會宣布這一份協商結論，但協商時間卻寫是今日的「上午10時30分」，他也批：「10:30還沒到啊。連民眾黨的章都壓上去了欸！」而網友更進一步指出，民眾黨、國民黨的圖章，看起來根本就是圖檔直接剪下貼上。

貼文下方，網友紛紛留言：「都能死亡連署了」、「跟死亡連署差不多的意思」、「這是公然偽造文書嗎？」

還有網友笑稱，文件中的國民黨、民眾黨團圖章，一看就知道是P上去的，連去背都沒有做，紛紛留言表示：「那個章是圖檔貼上去的嗎」、「這個P圖功力是幼稚園的嗎」、「電腦剪剪貼貼，好歹也去背吧！助理不會做，叫AI啊」、「這個電子簽證會被會計部門退貨」、「電腦美工能力也太差」、「這個技術很差」、「嚴重懷疑美編是在惡搞」。

