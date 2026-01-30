王世堅問政變迷因玩具 吳欣岱：嚴肅政治被轉化成搞笑娛樂消費

吳欣岱分享陪孩子逛文具店，偶然看到一個造型貌似立委王世堅，按鍵會發聲的玩具。（圖擷取自吳欣岱臉書粉專）

再次參戰台北港湖的台灣基進參選人吳欣岱分享，她陪孩子逛文具店，偶然看到一個造型貌似立委王世堅，按鍵會發聲的玩具，她警告，儘管王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑。不過，當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」。這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

吳欣岱昨於臉書發文並附上照片，照片可見一個做成王世堅委員造型、按鍵會發聲的玩具，包裝上註明「按鍵發聲 解壓發光」、「本來應該從從容容 游刃有餘」，她陪小孩逛文具店，竟然會看到這個。「老實說，這件事真正讓我感到不安的，好像不是『像不像王世堅』。而是，這樣的商品，到底有沒有經過任何一個台灣應該存在的把關流程？

吳欣岱指出，先講最基本的。這類玩具如果是進口商品，依法本來就應該要有產品標示、進口申報、商品檢驗和安全與材質檢測。但在現場看到的包裝，完全看不到這些資訊。她不知道它用的是什麼塑膠原料，不知道有沒有重金屬，不知道是否含有對兒童有害的化學物質，也不知道是從哪個管道進來的。

吳欣岱認為，「這不是什麼政治問題，這是最基本的公共安全問題」。如果沒有申報就進口，那就是逃避海關查驗；逃避查驗，本質上也就是逃稅。再來，才是授權與智慧財產權的問題。即便王世堅本人可能不介意，即便他是政治人物，把特定政治人物的聲音、形象，做成商品販售，理論上仍然涉及授權。

吳欣岱坦言，但更關鍵的是，這再次呈現了一件我們早就很熟悉的事情：中國的生產體系，長期對他人的智慧財產權與人格權，是不在乎的。今天可以未授權使用台灣政治人物，明天也可以未授權使用台灣創作者、台灣角色、台灣品牌。最後一個層次，我覺得更值得台灣社會警惕。中國把台灣政治人物做成玩具、迷因化、娛樂化，不只是嘲諷某一個人。

它的效果是：把嚴肅政治，轉化成搞笑素材；把問政內容，轉化成笑點；把民主討論，轉化成娛樂消費。

事實上，王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑。當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」。這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

吳欣岱說，身為一個媽媽，也身為醫師，她認為台灣市場，應該要鼓勵的是安全、有標示、有把關、有來源的玩具。我們其實有很多很棒的在地玩具品牌、教具設計者、親子產品團隊，重視材質、重視教育意義、重視安全。與其讓來路不明、未經檢驗的商品充斥市場，我們更應該支持這些願意守規矩、願意為品質負責的本土業者。

吳欣岱最後說，「這不是小題大作，而是很基本的一件事：台灣是一個有制度的社會」。不論商品看起來多有趣、梗圖多流行，該檢驗的要檢驗，該申報的要申報，該標示的要標示。這才是對消費者、對孩子、對市場，最基本的尊重與保護。

