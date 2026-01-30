為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    王世堅問政變迷因玩具 吳欣岱：嚴肅政治被轉化成搞笑娛樂消費

    2026/01/30 14:45 即時新聞／綜合報導
    吳欣岱分享陪孩子逛文具店，偶然看到一個造型貌似立委王世堅，按鍵會發聲的玩具。（圖擷取自吳欣岱臉書粉專）

    吳欣岱分享陪孩子逛文具店，偶然看到一個造型貌似立委王世堅，按鍵會發聲的玩具。（圖擷取自吳欣岱臉書粉專）

    再次參戰台北港湖的台灣基進參選人吳欣岱分享，她陪孩子逛文具店，偶然看到一個造型貌似立委王世堅，按鍵會發聲的玩具，她警告，儘管王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑。不過，當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」。這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

    吳欣岱昨於臉書發文並附上照片，照片可見一個做成王世堅委員造型、按鍵會發聲的玩具，包裝上註明「按鍵發聲 解壓發光」、「本來應該從從容容 游刃有餘」，她陪小孩逛文具店，竟然會看到這個。「老實說，這件事真正讓我感到不安的，好像不是『像不像王世堅』。而是，這樣的商品，到底有沒有經過任何一個台灣應該存在的把關流程？

    吳欣岱指出，先講最基本的。這類玩具如果是進口商品，依法本來就應該要有產品標示、進口申報、商品檢驗和安全與材質檢測。但在現場看到的包裝，完全看不到這些資訊。她不知道它用的是什麼塑膠原料，不知道有沒有重金屬，不知道是否含有對兒童有害的化學物質，也不知道是從哪個管道進來的。

    吳欣岱認為，「這不是什麼政治問題，這是最基本的公共安全問題」。如果沒有申報就進口，那就是逃避海關查驗；逃避查驗，本質上也就是逃稅。再來，才是授權與智慧財產權的問題。即便王世堅本人可能不介意，即便他是政治人物，把特定政治人物的聲音、形象，做成商品販售，理論上仍然涉及授權。

    吳欣岱坦言，但更關鍵的是，這再次呈現了一件我們早就很熟悉的事情：中國的生產體系，長期對他人的智慧財產權與人格權，是不在乎的。今天可以未授權使用台灣政治人物，明天也可以未授權使用台灣創作者、台灣角色、台灣品牌。最後一個層次，我覺得更值得台灣社會警惕。中國把台灣政治人物做成玩具、迷因化、娛樂化，不只是嘲諷某一個人。

    它的效果是：把嚴肅政治，轉化成搞笑素材；把問政內容，轉化成笑點；把民主討論，轉化成娛樂消費。

    事實上，王世堅過去很多對柯文哲的質詢與批評，談的都是實質議題，最後卻常被剪成片段、變成迷因、變得好笑。當政治人物只剩下「好不好笑」，社會就會慢慢忘記去討論「他講的是什麼」。這是一種很典型的軟性削弱公民意識的方式。

    吳欣岱說，身為一個媽媽，也身為醫師，她認為台灣市場，應該要鼓勵的是安全、有標示、有把關、有來源的玩具。我們其實有很多很棒的在地玩具品牌、教具設計者、親子產品團隊，重視材質、重視教育意義、重視安全。與其讓來路不明、未經檢驗的商品充斥市場，我們更應該支持這些願意守規矩、願意為品質負責的本土業者。

    吳欣岱最後說，「這不是小題大作，而是很基本的一件事：台灣是一個有制度的社會」。不論商品看起來多有趣、梗圖多流行，該檢驗的要檢驗，該申報的要申報，該標示的要標示。這才是對消費者、對孩子、對市場，最基本的尊重與保護。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播