    藍白提案先動支TPASS等718億新興計畫 國民黨團：盼今日三讀通過

    2026/01/30 11:00 記者林欣漢／台北報導
    國民黨團表示，會在院會抽出「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，盼能在今日三讀通過。（記者林欣漢攝）

    國民黨團表示，會在院會抽出「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，盼能在今日三讀通過。（記者林欣漢攝）

    立法院今日進行本會期最後一次院會，但藍白仍持續封殺今年度中央政府總預算等，至今尚未付委。國民黨團總召傅崐萁今日表示，會在院會抽出「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，盼能在今日三讀通過，包括TPASS、生育補助、治水預算等，全數抽出將急迫性的預算儘快通過，以回應全國人民的期待。

    傅崐萁說，希望賴清德總統、行政院長卓榮泰不要再負隅頑抗，苦民所苦，在冷凍期尚未到之前通過，不能把人民的權益冷凍起來，放下所有意識形態，回到民生，儘快執行相關預算，

    傅崐萁還說，1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，到今天為止，所有細項並不完全清楚，後續維修等共4.5兆元，還有7000多億元的軍購仍未到貨，錢送出去了，民進黨只知道花錢，一味只想討好，賴總統必須開誠佈公，到國會說清楚講明白。

    國民黨團表示，會在院會抽出「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，盼能在今日三讀通過。（記者林欣漢攝）

    國民黨團表示，會在院會抽出「718億元新興資本及新增計畫同意先行予以動支案」，盼能在今日三讀通過。（記者林欣漢攝）

