    首頁 > 政治

    海鯤號成功潛航測試 網友奇文「拿手錶比潛艦」挨酸：叫他的手錶發射魚雷一下

    2026/01/30 14:00 即時新聞／綜合報導
    海鯤號昨完成首次潛航測試並且達標，平安返航。（資料照）

    海鯤號昨完成首次潛航測試並且達標，平安返航。（資料照）

    國造潛艦原型艦海鯤號（舷號SS-711）昨進行首度潛航測試，攸關6月交艦海軍進度，在歷經8小時測試後，平安返航。台船表示，根據規劃，海鯤號下潛50公尺達標。沒想一名網友卻稱「我幾百元的卡西歐電子錶都可以潛水200公尺，海鯤號潛水50公尺有什麼特別的？」政治工作者周軒無奈地說，「這哪來的勇氣？」

    周軒今日轉發一名「小草」網友於Threads的貼文，該名網友指稱，「一顆800多塊的卡西歐手錶都防水深度200米了，你可能都不屑戴。一台500億的潛水艇，只說要50米潛航『測試』，就一堆傻逼圍著它在那邊喊加油～喊的熱淚盈眶。它是潛艇耶！潛艇本來就是潛水跟車子在路上走一樣正常」。

    周軒無奈地說，「我：？？？？？？？？？？你現在戴那隻錶潛五十看看？」。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也PO文笑說，「奇文共賞。拿手錶比潛艦？你的手錶裡面可以載人嗎？」

    網友看到貼文後紛紛留言，民進黨新北市議員林秉宥留言酸說「叫他的手錶發射魚雷一下」，還有網友說「所以照草的邏輯來說：我一台100萬的豐田車都能開到100km/h以上了，埃布蘭坦克能開70km/h有什麼特別的？」、「實心鐵球丟進馬里亞納海溝也不會壞，所以鐵球比潛艦有用？」、「不然叫那隻手錶自己浮起來啊？」、「看到這種拿八百塊電子錶跟 500 億潛艇驗證程序類比的言論，真的體現了什麼叫無知，隔行如隔山，在工程領域，隨便跨行亂比只會顯得無知素養趨近於零。你懂什麼是NPI流程？DFM設計規範？IATF16949：六大核心工具？真的是不懂不要出來秀無知的下限，把無知當勇氣，是對工程專業最大的侮辱」。

    相關新聞請見︰

    下潛50公尺 海鯤號成功潛航測試

    海鯤號完成首次潛航測試「下潛50公尺」 平安返航

    歷經8小時！海鯤號成功潛航測試 胡采蘋點名「他們」：多難興邦、台灣越挫越勇

    海鯤號力拚6月交艦。（記者李惠洲攝）

    海鯤號力拚6月交艦。（記者李惠洲攝）

