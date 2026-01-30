陸委會要求不得簽政治協議並涉及公權 李鴻源：「預埋伏筆」「準備做文章」

國民黨智庫副董事長李鴻源。（資料照）

國、共兩黨下週將在北京舉辦「兩岸交流合作前瞻論壇」，陸委會要求不得簽署政治協議以及涉及政府公權力事項，即將與國民黨副主席蕭旭岑一同前往北京的國民黨智庫副董事長李鴻源今日上午接受廣播節目「千秋萬事」訪問回應，「我們不是執政黨，能簽什麼東西？」並強調這次一定全部透明，談的是經濟民生問題，其他議題都不會碰。

李鴻源呼籲賴政府不要再製造兩岸仇恨，過去國民黨執政時期兩岸沒有敵意，但10年來在國民黨沒有執政的情況下，兩岸氛圍已經改變，如果學術界也不能與對岸交流，「到底我們在心虛什麼？怕統戰？想太多了！」他質疑陸委會是「預埋伏筆」，「準備做文章」。

對於綠營質疑國民黨前往北京「領旨」，李鴻源表示，媒體推測都是子虛烏有，這次隨團成員多數都是專家學者，幾乎沒有政治人物，而且大部分都不是國民黨員，只是與中國大陸民間行業交流，除了政治議題外，要與對岸交流討論含括觀光、醫療、防災、水利、AI與能源議題。

他強調，過去2年台灣產業界經營很辛苦，賴政府關掉核電廠的錯誤能源政策引發許多問題，而且兩岸關係急轉直下，讓業界感到危險，擔心台灣經濟會徹底垮掉，朝野需要好好坐下來談。

李鴻源還說，台灣最上位的問題是兩岸關係，過去從對岸賺了3000多億美金，這幾年雖然減少，每年還是賺2000多億，國民黨主席鄭麗文上台後，國民黨的政策已經轉變，要好好處理這件事，如果連美國都要與中國談，台灣難道不需要與對岸談？如果美國總統川普與中國國家主席習近平握手言合，台灣又該怎麼辦？

李鴻源指出，20多年來他長期與對岸的學術界、公安部門有合作經驗，「人家做的東西在某些地方都遠超台灣」，透過專業交流，台灣可以省掉很多不必要的功夫，營造雙贏，他並主張「兩岸共同治理『一條河川』」，對岸在治理大川大河很有經驗，台灣的強項則是在山區河川治理，兩岸可以共同解決淹水問題。

此外，針對主持人提及他的弟弟監察院副院長李鴻鈞將代理監察院長，李鴻源只說，「監察院是獨立的（機關）」。

