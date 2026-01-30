為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    遭兒子前女友爆「媽媽太可怕」 柯志恩26字回應

    2026/01/30 09:33 記者葛祐豪／高雄報導
    柯志恩強調，年輕人分開後就彼此祝福、各自安好。（記者葛祐豪翻攝）

    柯志恩強調，年輕人分開後就彼此祝福、各自安好。（記者葛祐豪翻攝）

    已獲得國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩，兒子前女友又在脆（Threads）平台發文說「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕」，引發網友熱議；對此，柯志恩以26字回應說「年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好」。

    這名女網友自稱是柯志恩兒子的前女友，去年3月間曾在社群平台Threads發文透露，柯志恩兒子不是持綠卡，而是美國公民，並指「他在快滿18歲前就依親爸爸（爸爸在美國工作）取得美國公民身分，因此不用坐綠卡移民監」。

    日前在Threads上有網友發起，「《與前任的合照，反正我知道會留言的都是狠人》大賽」，引來不少網友分享與前任的事蹟，昨日這名自稱柯志恩兒子前女友的網友也在底下留言回應，透露「前任什麼都好，曾經跟他交往過是我三生有幸。就是媽媽太可怕（個性+政治立場），以及當年他是個聽媽媽話的媽寶」、「我現在很好，祝福初戀幸福以及許願他媽今年市長選舉落選～」。

    對於兒子前女兒的發言，柯志恩僅回應說，年輕人交往時記得在一起的美好，分開後就彼此祝福、各自安好。

