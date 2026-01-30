為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文拋2028推「兩岸和平框架」 蔡易餘：難讓台灣人信任

    2026/01/30 09:42 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘。（資料照）

    民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘。（資料照）

    國共智庫論壇下週將於北京登場，國民黨主席鄭麗文昨預告，她出訪規劃「先陸後美」，盼2028年國民黨重返執政後推動「兩岸和平框架」。對此，民進黨立委、嘉義縣長參選人蔡易餘今（30日）強調，兩岸對話應以堅持主權與國防為前提，但國民黨持續阻擋國防特別預算，要談的框架到底是中國要的、或是能尊重主權對等？台灣人恐難信任與安心。

    鄭麗文昨接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，談到即使2028年國民黨重返執政，中方也會擔心釋出所有善意後又變成民進黨執政，因此國民黨屆時將推動「和平框架」，盼軍事衝突大幅下降、兩岸維持永續和平關係，不會因台灣的政黨輪替而改變。

    蔡易餘今接受廣播節目《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪時，被詢及對鄭麗文「兩岸和平框架」的看法，蔡易餘表示，民進黨也希望與中國對話，但前提必須堅持「台灣是一個主權獨立的國家」，且對話應在台灣2300萬人的共識與主權堅持下進行。

    蔡易餘提醒，中國從未放棄以武力統一台灣，台灣在對話的背後，不能因此放棄深化國防力量與國家自我保護的建設；台灣必須結合美國、日本等國的支持，並與第一島鏈國家共同防衛中國的擴張，「這件事情是不能被改變的」。

    不過，蔡易餘質疑，觀察目前國民黨的態度，在堅持國家主權與繼續發展國防的兩大原則上都不堅持，例如國防特別預算仍面臨卡關。

    對於鄭麗文主張的框架，蔡易餘反問，這個和平框架的前提，到底是中國要的一個框架，還是國民黨可以主張出一套雙方主權對等、彼此尊重的一個框架？在情況談不清楚的前提下，台灣人民會信任嗎？台灣人民會安心嗎？

    至於南台灣民意是否支持鄭麗文的說法，蔡易餘表示，不僅是自己的選區嘉義縣，甚至在台北，都有許多人對鄭麗文的主張感到擔心，並非僅限於自己的「同溫層」。鄭麗文雖然在國民黨主席改選中獲得高度支持，但黨內對其仍有質疑，包括趙少康先前曾對鄭的國家忠誠度提出質疑，這些疑慮並未因其就任黨主席而改變，藍營內部仍有一群人對此感到擔心。

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播