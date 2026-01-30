4點分析張又俠落馬 葉耀元：習要花很多精力跟資源去安撫各派系

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，習近平並沒有跟解放軍的勢力決裂，進一步來說，「習近平就代表解放軍」，不過習近平這些大動作還是會造成解放軍內部派系的不穩定，權力真空，接下來習要花很多精力跟資源去安撫各個派系，以免他們自己鬥過頭了。（資料照）

中共中央軍委副主席張又俠遭立案調查，造成解放軍內部混亂。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，習近平並沒有跟解放軍的勢力決裂，進一步來說，「習近平就代表解放軍」，不過習近平這些大動作還是會造成解放軍內部派系的不穩定，權力真空，接下來習要花很多精力跟資源去安撫各個派系，以免他們自己鬥過頭了。

葉耀元在臉書PO文表示，他覺得不管是國內外媒體，常常對於共產黨/解放軍內部的情勢有一種奇怪的「遐想」。但事實上大概是解放軍/共產黨高層沒有不貪污的，而且也很少有那種沒有把資產或家人移到國外（英美為首要選擇）的，所以任何用貪污案落馬的官員基本上背後的原因「都跟貪污沒有關係」。

葉耀元指出，換言之，這些人出事情的真實原因如果不是貪污，則八成就是以下兩者：其一，被美方滲透，暗地裏把解放軍的情資送出去給美國。其二，對習近平的軍事路線有質疑（其實大概沒有人敢公開有質疑，但有可能私下的態度被其他人賣給了習近平），甚至是在行為上對習的策略不夠配合；例如在台灣議題上跟習近平的看法向之類的。

葉耀元續指，習近平並沒有跟解放軍的勢力決裂，進一步來說，「習近平就代表解放軍」。雖然習不是解放軍出身，但中央軍委會的成員全部都是習近平拉拔上來的。換言之，解放軍高層就是「習近平的人馬」；除非這些人有膽子要鬥習近平，要不然根本就不存在決裂的問題。

葉耀元直言，不過習近平這些大動作還是會造成解放軍內部派系的不穩定，權力真空，接下來習要花很多精力跟資源去安撫各個派系，以免他們自己鬥過頭了。這更表示解放軍各軍種的指揮系統現在沒有什麼協調能力，對整體未來的發展也會造成負面的影響。我想短期內應該不會有什麼表徵跟變化，畢竟中國最討厭被人家看輕了，用這種方式理解中國，就不會被眾說紛紜的看法給誤導。

