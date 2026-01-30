為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    昔日罷韓夥伴再並肩 尹立、張博洋站路口疾呼高雄需要即戰力

    2026/01/30 09:24 記者葛祐豪／高雄報導
    尹立（左）、張博洋（右）是昔日的罷韓四君子。（記者葛祐豪翻攝）

    曾共同投入罷免韓國瑜行動的高雄市左營楠梓市議員參選人尹立，與現任三民區市議員張博洋再度並肩，連日來站在三民、左營交界的通勤路口向市民問早安，兩人選擇走進城市最真實的日常，直接面對民意，也象徵從街頭到制度，守護高雄的立場始終一致。

    尹立表示，正因親身經歷那段市政停滯、士氣低落的時期，更清楚高雄已無法再承擔任何一次試錯的代價。罷免結束後，他回到校園任教，但這段經驗始終提醒他，城市的穩定治理得來不易。

    張博洋認為，高雄市過去所為人熟知的就是工業城市的故事，「雖然我們正在AI轉型的轉型路上，但是不論是工業還是AI，都需要有文化來做底蘊才能能夠成為一個有溫度的城市」，他呼籲讓文化人尹立帶著專業以及熱愛，進入議會為高雄的軟實力升級。

    尹立指出，近年在陳其邁市長帶領下，高雄市政已重回前進軌道，無論產業轉型或重大建設皆持續推進，但城市能否持續向前，不只取決於市長，更關鍵在於議會是否接得上市政節奏。

    尹立也強調，未來新的高雄市長上任後，預算與建設不能停，議會必須立刻到位。高雄需要熟悉市政運作、能即刻上場的即戰力市議員，與市府並肩作戰，讓城市穩定前行，他就是即戰力的最佳人選。

    尹立（右）、張博洋（左）聯袂站路口拜票。（記者葛祐豪翻攝）

