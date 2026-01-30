為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃士修談陳菊稱「終於走了」 詹凌瑀：連最基礎的人性與尊重都拋棄？

    2026/01/30 09:01 即時新聞／綜合報導
    陳菊即將卸任監察院長，黃士修（見圖）卻在社群以「終於走了」嘲諷，引發網友砲轟。（資料照）

    陳菊即將卸任監察院長，黃士修（見圖）卻在社群以「終於走了」嘲諷，引發網友砲轟。（資料照）

    監察院長兼國家人權委員會主委陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴清德總統近日宣布准辭，「核能流言終結者」創辦人黃士修卻在社群以「終於走了」嘲諷，引發網友砲轟，媒體人詹凌瑀也質疑，難道為了聲量、為了打擊異己，連最基礎的人性與尊重都可以拋棄嗎？

    針對因病住院治療的陳菊即將卸任監察院長，黃士修第一時間於Threads發文稱：「陳菊終於走了，我是說辭職走人，請警方不用成立專案小組在4小時內逮捕我，謝謝。」他還在貼文下方留言附上團購連結，販售烏魚子、櫻桃等食品。該文曝光後引發大量網友批評，怒轟「刷存在感真的很噁心」、「這樣說很有趣嗎？」

    詹凌瑀在臉書發文批評，看到黃士修在陳菊院長因病請辭的消息下，玩這種「終於走了」的地獄梗，甚至緊接著貼出賣櫻桃、烏魚子的連結，真的讓人感到噁心不已。她也強調「政治立場可以不同，但做人的基本底線不能沒有」。

    詹凌瑀質疑，對於藍營或特定政治人物來說，難道為了聲量、為了打擊異己，連最基礎的人性與尊重都可以拋棄嗎？把一位為了民主奮鬥一輩子的長輩的身體健康當成嘲諷的素材，再順便賺一筆團購財。

    詹凌瑀砲轟，這種操作手法不僅低劣，更讓人看見了政治最醜陋的一面；這不是幽默，這是人格破產。她也在文末重申「政治要有人性」。

