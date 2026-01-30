鄭麗文稱「中國是親人」仇人是誰？趙曉慧批：對惡魔下跪出賣台灣

國民黨副主席蕭旭岑將率團赴北京參與「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），中國國民黨主席鄭麗文（見圖）宣稱「大陸是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。（資料照）

國民黨副主席蕭旭岑將率團赴北京參與「兩岸交流合作前瞻論壇」（國共智庫論壇），中國國民黨主席鄭麗文宣稱「大陸是我們的親人，美國曾經是我們的恩人」，引發外界批評。有財經記者、國會助理等背景的職場寫作講師趙曉慧指出，中國就是全世界最大的亂源，一個房間裡有臭不可聞的糞便，你不趕緊清理掉，還覺得它很香，還覺得它是親人？她也諷刺，「對惡魔下跪，出賣台灣，傷害台灣，這種人，我們該把他當作什麼人呢？」

趙曉慧在臉書發文指出，「鄭麗文說，美國曾經是恩人，中國是親人。那麼，仇人是誰呢？我就替鄭麗文說了，是民進黨，是現在的賴清德政府」。

趙曉慧以反話諷刺鄭麗文，歷史上，共產黨殺了那麼多的國民黨人，這些血海深仇，如今可以放下，不計較。台灣半世紀以來承受這麼多文攻武嚇的霸凌，錯也不在中國，是台灣自己挑釁，活該，自找的。民進黨才是仇人，因為這個仇人就在眼前，沒收黨產，將軍隊國家化，沒收國民黨權貴的特權。這也難怪，中共給我好處，民進黨給我壞處，前者是親人，後者是仇人。

趙曉慧直言，中（共）國，怎麼會是親人呢？親人怎麼會對自己人三天兩頭軍機繞台？美國是恩人，為何台灣人寧願成為這個恩人的第51州，也不要跟中國這個鄭麗文口中所謂的親人有任何瓜葛。鄭麗文，有想過是什麼原因嗎？

趙曉慧強調，民進黨是仇人嗎？民進黨執政，讓股市站上3.2萬點，幫台灣守住疫情，這些益處，有在分藍綠嗎？有在分你是我的親人、恩人、仇人嗎？

趙曉慧指出，鄭麗文認為，為何非得在美國、中國（共）之間做選擇，和平共存不是很好嗎？她當然也這樣想，誰不願意呢？世界各國確實都還與中國保持外交、經貿的關係，但這是建立在有「戒心」的前提下，不是像國民黨這樣，什麼都配合中共，閹割自己的主體性。

趙曉慧直言，這個中國（共）就是個惡魔，全世界最大的亂源，一個房間裡有臭不可聞的糞便，你不趕緊清理掉，還覺得它很香，還覺得它是親人？鄭麗文把中國（共）視為親人，中國（共）有把妳當親人看嗎？

趙曉慧指出，張又俠這個位高權重的軍委二把手，習近平都可以無情無義的拔官，妳一個遠在小小台灣的鄭麗文又算得上什麼？她在文末也諷刺，「對惡魔下跪，出賣台灣，傷害台灣，這種人，我們該把他當作什麼人呢？」

